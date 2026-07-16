АО «Транснефть – Прикамье» выполнило 17 тыс. экологических исследований за I квартал 2026 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 6 месяцев 2026 года. На производственных объектах выполнено 17 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также проб воздуха и почвы. Силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании выполнено в том числе свыше 10 тыс. экологических исследований.

Результаты мониторинга неизменно подтверждали, что объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В структуре АО «Транснефть – Прикамье» функционируют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Отбор проб проводился на производственных объектах пяти филиалов предприятия – Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственной инфраструктуры выполняется на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Подразделения оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

Экологическая политика является важной составляющей деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Проведение природоохранных мероприятий обеспечивает высокий уровень экологической безопасности на производственных объектах предприятия.