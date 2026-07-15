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Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Синоптики обновили прогноз на конец лета и нача...

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Синоптики обновили прогноз на конец лета и начало осени в России. Новые расчеты показывают, что август и сентябрь могут пройти не по привычному сценарию с продолжительной жарой и плавным переходом к теплой осени.

Жителей разных регионов ждут температурные перепады, дожди и резкие изменения погоды.

Россию ждут контрасты в августе и сентябре

По обновленным данным метеомоделей, погодная ситуация в конце лета будет заметно отличаться в зависимости от региона. Вместо стабильного тепла возможны чередования жарких периодов, похолоданий и активных осадков.

Специалисты отмечают, что долгосрочный прогноз не означает постоянную непогоду, однако вероятность продолжительных периодов одинаковой погоды становится ниже.

Центральная Россия и Северо-Запад: меньше жары, больше дождей

В центральных регионах страны август может оказаться более прохладным и переменчивым. Теплые дни с температурой около 26–30 градусов будут сменяться ливнями, ветром и снижением температуры.

В сентябре возрастает вероятность затяжных дождей и прохладных ночей. В отдельных сельских районах не исключены ранние заморозки.

На Северо-Западе, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, конец лета может пройти под влиянием циклонов. Ожидаются облачные дни, периодические осадки и температура около климатической нормы или немного ниже нее.

Юг и Поволжье: жара сменится ливнями

В южных регионах и Поволжье сохраняется вероятность сильной жары. В отдельные периоды температура может подниматься до 32–37 градусов.

При этом вместе с жарой возрастает риск гроз, сильных дождей и локальных подтоплений. В сентябре переход к прохладной погоде может пройти быстрее обычного, с дождями и заметным снижением температуры.

Урал, Сибирь и Дальний Восток ждут перемены

На Урале и в Сибири август может принести чередование волн тепла и вторжений холодного воздуха. После теплых периодов возможны дожди, грозы и резкое похолодание.

В сентябре в некоторых районах вероятны первые признаки настоящей осени — холодные ночи, заморозки, а в северных и горных районах даже мокрый снег.

На Дальнем Востоке основное внимание метеорологи уделяют активности циклонов и тайфунов. В августе возможны сильные ливни, штормовой ветер и ухудшение погодных условий на побережье.

Как подготовиться к нестабильной погоде

Специалисты советуют не ориентироваться только на общий сезонный прогноз при планировании поездок, отпуска или работ на даче. При переменчивой погоде наиболее точными остаются краткосрочные прогнозы на ближайшие 3–7 дней.

Конец лета и начало осени в России могут стать периодом резких погодных изменений. Поэтому вместо ожидания стабильной жары жителям многих регионов стоит быть готовыми к быстрому переходу от тепла к дождям и похолоданиям.

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