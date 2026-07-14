Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Почти все современные смартфоны оснащены несъемными аккумуляторами. Издание BGR объяснило, почему производители отказались от съемных батарей.

Основная причина — защита от воды и грязи. В корпус со съемной крышкой через щели могут проникнуть влага и пыль, что повредит устройство. Монолитная конструкция с батареей, встроенной в корпус, считается более практичной и безопасной.

Кроме того, несъемный аккумулятор усложняет кражу: раньше злоумышленник мог вынуть батарею, чтобы телефон нельзя было отследить. Теперь каждый смартфон имеет стабильный источник питания.

Журналисты отметили, что, несмотря на преимущества, некоторые пользователи скучают по устройствам со съемными батареями.