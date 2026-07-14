Технологии

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Объяснение причин перехода производителей смарт...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Почти все современные смартфоны оснащены несъемными аккумуляторами. Издание BGR объяснило, почему производители отказались от съемных батарей.

Основная причина — защита от воды и грязи. В корпус со съемной крышкой через щели могут проникнуть влага и пыль, что повредит устройство. Монолитная конструкция с батареей, встроенной в корпус, считается более практичной и безопасной.

Кроме того, несъемный аккумулятор усложняет кражу: раньше злоумышленник мог вынуть батарею, чтобы телефон нельзя было отследить. Теперь каждый смартфон имеет стабильный источник питания.

Журналисты отметили, что, несмотря на преимущества, некоторые пользователи скучают по устройствам со съемными батареями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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