Более 70% медиаспециалистов в России внедряют GEO для нейросетей

Российский бизнес начал массово адаптировать контент под генеративный искусственный интеллект. Согласно исследованию Аналитического центра Российской индустрии рекламы, с которым ознакомились «Известия», 74% специалистов в сфере медиа и цифровых платформ уже используют или планируют внедрить Generative Engine Optimization (GEO) — новый подход к оптимизации материалов для ИИ-поисковиков и генеративных платформ.

57% участников опроса назвали экспертность источника главным фактором, повышающим вероятность включения информации в ответы искусственного интеллекта. Ранее компании и редакции боролись за высокие позиции в поисковой выдаче, теперь же стремятся сделать свои материалы источниками, на основе которых нейросети формируют ответы пользователям.

ИТ-эксперт Сергей Поморцев отметил, что задачи редакций меняются: недостаточно просто попасть в верхние строки поисковой выдачи — важно, чтобы материал стал источником для нейросети. При этом амбассадор интернет-площадок в «Поиске Яндекса» Михаил Сливинский подчеркнул, что говорить о замене классического SEO преждевременно — эти подходы дополняют друг друга.

Руководитель направления поиска в GigaChat Александр Иванов рассказал, что языковые модели часто переформулируют запрос пользователя, поэтому ценность приобретают специализированные материалы, глубоко раскрывающие конкретную тему. Участники рынка сходятся во мнении, что появление GEO не означает отказа от традиционного SEO, а знаменует следующий этап эволюции поиска.