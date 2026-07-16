Технологии

Более 70% медиаспециалистов в России внедряют GEO для нейросетей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Российский бизнес начал массово адаптировать контент под генеративный искусственный интеллект. Согласно исследованию Аналитического центра Российской индустрии рекламы, с которым ознакомились «Известия», 74% специалистов в сфере медиа и цифровых платформ уже используют или планируют внедрить Generative Engine Optimization (GEO) — новый подход к оптимизации материалов для ИИ-поисковиков и генеративных платформ.

57% участников опроса назвали экспертность источника главным фактором, повышающим вероятность включения информации в ответы искусственного интеллекта. Ранее компании и редакции боролись за высокие позиции в поисковой выдаче, теперь же стремятся сделать свои материалы источниками, на основе которых нейросети формируют ответы пользователям.

ИТ-эксперт Сергей Поморцев отметил, что задачи редакций меняются: недостаточно просто попасть в верхние строки поисковой выдачи — важно, чтобы материал стал источником для нейросети. При этом амбассадор интернет-площадок в «Поиске Яндекса» Михаил Сливинский подчеркнул, что говорить о замене классического SEO преждевременно — эти подходы дополняют друг друга.

Руководитель направления поиска в GigaChat Александр Иванов рассказал, что языковые модели часто переформулируют запрос пользователя, поэтому ценность приобретают специализированные материалы, глубоко раскрывающие конкретную тему. Участники рынка сходятся во мнении, что появление GEO не означает отказа от традиционного SEO, а знаменует следующий этап эволюции поиска.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

как избавиться от клопов вонючек в квартире

Гороскопы

23 часа назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

ремонт садовой техники в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

11 часов назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Кулинария

20 часов назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад

Польза

день назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид

Технологии

19 часов назад

MakeUseOf установил функции Windows, замедляющие проводной интернет
Экономика
16 минут назад

Потолок цен на российскую нефть сохранят до 23 июля

Евросоюз сохраняет потолок цен на российскую не...

Технологии

7 часов назад

Расходы на ИИ в клиентском сервисе превысят затраты на персонал к 2030 году

Новости России

7 часов назад

Один осмотр автомобиля может всё изменить: за эти находки в машине водителям грозят серьёзные последствия

Технологии

7 часов назад

OpenAI разрабатывает умную колонку без экрана

Технологии

8 часов назад

«МегаФон» запустил облегченную версию Private LTE для малого бизнеса
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС
Новости Казани
7 часов назад

Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Технологии

11 часов назад

Microsoft исправила почти 600 уязвимостей в Windows

Технологии

12 часов назад

Хакеры опубликовали чертежи крупнейшей АЭС Индии

Технологии

13 часов назад

Обновление Windows 11 вызывает сбои на компьютерах Dell
ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции п...
Технологии
10 часов назад

ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции по голосу