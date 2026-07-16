Новый метод мониторинга аккумулятора передает данные по силовым проводам

Немецкие исследователи разработали систему мониторинга температуры аккумуляторных ячеек, которая использует для передачи данных силовые провода — те же, по которым батарея заряжается и разряжается. Это позволяет отслеживать состояние каждой ячейки без дополнительной проводки.

Обычно датчики температуры крепятся снаружи корпуса батареи, что не дает информации о перегреве отдельных ячеек. Встраивание датчиков во все ячейки требует отдельных проводов, что дорого и усложняет конструкцию.

Новая схема, описанная в журнале Communications Engineering, встраивается в ячейки и передает данные по уже существующим силовым линиям. По оценке авторов, в массовом производстве такая технология может быть на 35% дешевле текущих решений.

Более точный контроль температуры должен снизить деградацию батарей и продлить их срок службы. В перспективе метод можно адаптировать для измерения давления и газообразования внутри ячеек, а также встраивать цепь мониторинга непосредственно в материал ячейки.

Пока технология находится на стадии исследования, и предстоит выяснить, возможно ли ее масштабирование для массового производства.