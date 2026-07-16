Издатели подали в суд на Google из-за обучения ИИ на книгах

Три крупных издательства — Hachette, Cengage и Elsevier — вместе с писателем Скоттом Туроу подали коллективный иск против Google. Они утверждают, что компания использовала их книги для обучения нейросети Gemini без разрешения и без выплаты компенсации.

В иске говорится, что Google скопировала миллионы произведений, защищённых авторским правом, «зная, что нарушает закон». Истцы также обвиняют компанию в удалении информации об авторстве и в том, что Gemini позволяет создавать похожие произведения без указания оригинальных авторов и выплаты вознаграждения.

Те же издатели уже подали аналогичный иск против Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако пока такие дела редко заканчиваются победой авторов.