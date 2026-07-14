Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид

Старые рамы выглядят как после замены / PROKAZAN

Пожелтевшие пластиковые окна могут испортить вид даже после ремонта. Со временем белые рамы, подоконники и откосы теряют первоначальный цвет из-за солнца, пыли и перепадов температуры.

Но вернуть им более свежий вид можно с помощью простого домашнего средства, которое найдется во многих аптечках.

Почему пластиковые окна желтеют со временем

Белый пластик постепенно меняет оттенок под воздействием ультрафиолета и процессов окисления. Особенно быстро это происходит на участках, которые постоянно находятся под солнечными лучами — подоконниках, откосах и оконных рамах.

Обычная уборка помогает удалить грязь, но не всегда справляется с желтым налетом, который появляется внутри верхнего слоя материала. Поэтому многие средства дают только временный результат.

Как вернуть белизну пластиковым рамам

Для ухода можно попробовать обычную 3-процентную перекись водорода. Она используется как мягкое отбеливающее средство и может помочь осветлить поверхность пластика.

Перед обработкой окно сначала протирают влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и поверхностные загрязнения. Затем несколько капель перекиси наносят на ватный диск или мягкую салфетку и аккуратно протирают пожелтевшие участки.

Если следы заметные, средство можно оставить на поверхности на несколько минут, после чего убрать остатки чистой влажной тканью.

Что важно учитывать перед использованием

Несмотря на простоту способа, сначала лучше проверить средство на небольшом незаметном участке. Например, можно обработать край подоконника или часть рамы, которая находится вне поля зрения.

Это особенно важно для старого пластика с поврежденной структурой: в некоторых случаях осветление может получиться неравномерным.

Использовать стоит именно аптечный раствор перекиси водорода концентрацией 3%. Более сильные средства могут повредить поверхность пластика.

Такой способ не заменит профессиональное восстановление сильно поврежденных окон, но при обычном пожелтении может помочь освежить внешний вид рам и подоконников без дорогих чистящих составов.

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