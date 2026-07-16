Не у нас

Трамп заявил о скорой сделке по Украине

Анастасия Шарова Автор статьи
Президент США Дональд Трамп заявил, что российс...

Chip Somodevilla/Getty Images

Подписаться на Дзен.канал

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, готов к договоренностям по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление прозвучало в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной сделке, Трамп сказал, что считает Путина готовым к соглашению, и добавил, что это может произойти в ближайшее время. Американский президент также выразил уверенность, что конфликт на Украине может завершиться до окончания его президентского срока.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что Россия готова к дипломатическому пути урегулирования. При этом в Кремле отмечали, что достижению договоренностей, по их позиции, мешают действия Киева и западных союзников Украины.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что Россия «безусловно добьется победы». В Кремле также говорили о поступающих из США сигналах относительно возможности завершения конфликта. Вместе с тем там отмечали, что сейчас внимание Вашингтона сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

11 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

санэпидемстанция лобня

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

покраска хоккейного шлема в Новосибирске

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

17 часов назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Гороскопы

5 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Кулинария

день назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад
Технологии
23 секунды назад

Учёные ЛЭТИ создали миниатюрный ЭКГ-чип для носимых устройств

Учёные ЛЭТИ создали миниатюрный ЭКГ-чип для сма...

Технологии

35 минут назад

МВД рекомендует настроить режим «Не беспокоить» и удалить неиспользуемые приложения

Не у нас

47 минут назад

Американец сбросил 54 кг благодаря ходьбе

Технологии

час назад

Издатели подали в суд на Google из-за обучения ИИ на книгах

Кулинария

2 часа назад

Котлеты больше не готовлю: из обычного фарша получается нежный бризоль с ресторанной подачей
Частные АЗС в Казани подняли цены на топливо
Новости Казани
12 минут назад

Частные АЗС в Казани подняли цены на топливо

Технологии

2 часа назад

Врачи зафиксировали рост «смартфонной кисти» у молодежи

Технологии

3 часа назад

Новый метод мониторинга аккумулятора передает данные по силовым проводам

Технологии

5 часов назад

Xiaomi прекратила поддержку смартфонов Xiaomi 12 и Poco X5
Бензиновый ажиотаж в Татарстане: паника создала...
Новости Татарстана
44 минуты назад

Бензиновый ажиотаж в Татарстане: паника создала дефицит