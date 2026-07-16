Трамп заявил о скорой сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, готов к договоренностям по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление прозвучало в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной сделке, Трамп сказал, что считает Путина готовым к соглашению, и добавил, что это может произойти в ближайшее время. Американский президент также выразил уверенность, что конфликт на Украине может завершиться до окончания его президентского срока.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что Россия готова к дипломатическому пути урегулирования. При этом в Кремле отмечали, что достижению договоренностей, по их позиции, мешают действия Киева и западных союзников Украины.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что Россия «безусловно добьется победы». В Кремле также говорили о поступающих из США сигналах относительно возможности завершения конфликта. Вместе с тем там отмечали, что сейчас внимание Вашингтона сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.