Забудьте про майонез и минералку: этот советский маринад превращает шашлык в нежнейшее мясо

Советский рецепт шашлыка без майонеза и сложных маринадов снова становится популярным. Секрет сочного мяса оказался проще, чем многие современные варианты: правильный кусок свинины, много лука и выдержка перед жаркой.

Почему советский шашлык получался особенно сочным

Основой классического шашлыка чаще всего была свиная шея. Этот кусок ценили за умеренную жирность: тонкие прослойки жира постепенно растапливались на углях и помогали мясу оставаться мягким даже при длительной жарке.

Многие современные рецепты предлагают добавлять майонез, соевый соус и большое количество специй, но опыт прошлых поколений показывает: вкус шашлыка в первую очередь зависит от качества мяса и правильной подготовки.

Главным ингредиентом старого маринада считался обычный репчатый лук. Его добавляли почти в таком же количестве, как и мясо. Луковый сок размягчал волокна, делал шашлык нежнее и придавал ему тот самый аромат после приготовления на углях.

Простой маринад для шашлыка по старому рецепту

Для 2 килограммов свиной шеи понадобится около 1 килограмма репчатого лука, 3–4 столовые ложки 9% уксуса, немного холодной воды, соль и черный перец.

Лук нужно нарезать и хорошо размять руками, чтобы он выделил сок. Затем к нему добавляют мясо, специи и небольшое количество уксуса. Важно не переборщить: уксус должен подчеркнуть вкус, а не перебить его.

Особенность такого способа — длительное маринование. Раньше мясо часто оставляли на ночь, чтобы лук и специи успели полностью раскрыть аромат. Перед жаркой куски освобождали от лишней жидкости и отправляли на шампуры.

Главный секрет шашлыка остается прежним

Для хорошего шашлыка не требуется десяток ингредиентов. Гораздо важнее выбрать подходящее мясо, правильно подготовить угли и не допускать появления открытого огня во время жарки.

Именно простота сделала советский рецепт популярным на протяжении многих лет. Сочное мясо с ароматом дыма, лука и специй остается одним из самых узнаваемых вкусов летних поездок на природу.

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