Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам
Любовь для них — испытание / PROKAZAN
Какие знаки зодиака чаще других склонны к изменам, а кто, наоборот, ценит верность превыше всего?
Астропсихолог составила рейтинг, в котором распределила представителей зодиакального круга от самых надежных партнеров до тех, кому, по мнению астрологов, сложнее сохранять стабильность в отношениях.
Важно учитывать: подобные прогнозы относятся к развлекательной астрологии и не могут определить поведение конкретного человека. На отношения влияют характер, воспитание, жизненный опыт и личный выбор.
Самые верные знаки зодиака
В число самых преданных партнеров астролог включила Дев, Козерогов и Раков.
Девы, согласно этому рейтингу, подходят к отношениям рационально. Они склонны анализировать последствия своих поступков и не любят рисковать тем, что уже построили.
Козероги ценят стабильность и надежность. Для них измена может стать угрозой привычному укладу жизни, поэтому они чаще выбирают честный разговор, если отношения перестают устраивать.
Раки воспринимают семью и эмоциональную близость как важную часть жизни. Они могут долго работать над отношениями и пытаться сохранить союз даже в сложные периоды.
Знаки с переменчивым характером
Среднюю позицию в рейтинге заняли Телец, Весы и Лев.
Тельцы обычно стремятся к спокойствию и комфорту в паре. Однако при недостатке внимания или тепла могут испытывать внутренние сомнения.
Весы любят гармонию и романтику, но иногда могут оказаться в ситуации, когда им сложно сделать окончательный выбор. Их стремление к общению и новым эмоциям может создавать дополнительные сложности.
Львам важно чувствовать восхищение и внимание партнера. Если этого становится мало, они могут искать подтверждение своей привлекательности через флирт.
Кто оказался в группе риска
К группе знаков, которым, по мнению астролога, сложнее соблюдать постоянство, отнесли Рыб, Водолеев и Овнов.
Рыбы могут сильно погружаться в новые эмоции и впечатления. Иногда им бывает трудно сразу разобраться в собственных чувствах.
Водолеи ценят свободу и независимость. Их склонность к общению может проявляться в виде активного флирта или эмоциональной близости с другими людьми.
Овны часто действуют импульсивно. Если отношения становятся слишком однообразными, им может захотеться новых ощущений.
Самые непостоянные знаки по версии рейтинга
Третье место среди самых склонных к переменам в отношениях заняли Скорпионы. Им приписывают способность долго скрывать свои эмоции и действовать после сильных обид.
Второе место получил Стрелец. Астрологи связывают этот знак с любовью к свободе, путешествиям и новым впечатлениям.
Лидером рейтинга стали Близнецы. Им приписывают легкость в общении и стремление к разнообразию, из-за чего они якобы чаще других могут искать новые эмоции.
При этом астрологи отмечают: знак зодиака не является причиной измены. Любые проблемы в отношениях лучше решать через разговор, доверие и внимание друг к другу, а не через попытки найти объяснение только в гороскопе.
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