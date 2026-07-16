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Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

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Мария Орлова Редактор гороскопов
Мария Орлова
Какие знаки зодиака чаще других склонны к измен...

Любовь для них — испытание / PROKAZAN

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Какие знаки зодиака чаще других склонны к изменам, а кто, наоборот, ценит верность превыше всего?

Астропсихолог составила рейтинг, в котором распределила представителей зодиакального круга от самых надежных партнеров до тех, кому, по мнению астрологов, сложнее сохранять стабильность в отношениях.

Важно учитывать: подобные прогнозы относятся к развлекательной астрологии и не могут определить поведение конкретного человека. На отношения влияют характер, воспитание, жизненный опыт и личный выбор.

Самые верные знаки зодиака

В число самых преданных партнеров астролог включила Дев, Козерогов и Раков.

Девы, согласно этому рейтингу, подходят к отношениям рационально. Они склонны анализировать последствия своих поступков и не любят рисковать тем, что уже построили.

Козероги ценят стабильность и надежность. Для них измена может стать угрозой привычному укладу жизни, поэтому они чаще выбирают честный разговор, если отношения перестают устраивать.

Раки воспринимают семью и эмоциональную близость как важную часть жизни. Они могут долго работать над отношениями и пытаться сохранить союз даже в сложные периоды.

Знаки с переменчивым характером

Среднюю позицию в рейтинге заняли Телец, Весы и Лев.

Тельцы обычно стремятся к спокойствию и комфорту в паре. Однако при недостатке внимания или тепла могут испытывать внутренние сомнения.

Весы любят гармонию и романтику, но иногда могут оказаться в ситуации, когда им сложно сделать окончательный выбор. Их стремление к общению и новым эмоциям может создавать дополнительные сложности.

Львам важно чувствовать восхищение и внимание партнера. Если этого становится мало, они могут искать подтверждение своей привлекательности через флирт.

Кто оказался в группе риска

К группе знаков, которым, по мнению астролога, сложнее соблюдать постоянство, отнесли Рыб, Водолеев и Овнов.

Рыбы могут сильно погружаться в новые эмоции и впечатления. Иногда им бывает трудно сразу разобраться в собственных чувствах.

Водолеи ценят свободу и независимость. Их склонность к общению может проявляться в виде активного флирта или эмоциональной близости с другими людьми.

Овны часто действуют импульсивно. Если отношения становятся слишком однообразными, им может захотеться новых ощущений.

Самые непостоянные знаки по версии рейтинга

Третье место среди самых склонных к переменам в отношениях заняли Скорпионы. Им приписывают способность долго скрывать свои эмоции и действовать после сильных обид.

Второе место получил Стрелец. Астрологи связывают этот знак с любовью к свободе, путешествиям и новым впечатлениям.

Лидером рейтинга стали Близнецы. Им приписывают легкость в общении и стремление к разнообразию, из-за чего они якобы чаще других могут искать новые эмоции.

При этом астрологи отмечают: знак зодиака не является причиной измены. Любые проблемы в отношениях лучше решать через разговор, доверие и внимание друг к другу, а не через попытки найти объяснение только в гороскопе.

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