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Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

Рината Зиянгирова Журналист ProKazan
Рината Зиянгирова
Какие изменения после родов нельзя считать норм...

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно не менее 40 миллионов женщин во всем мире сталкиваются с долгосрочными последствиями беременности и родов, которые могут сохраняться месяцами и даже годами. Среди наиболее распространенных проблем — боли в спине, нарушения функции мышц тазового дна, недержание мочи, тревожные и депрессивные состояния. При этом многие продолжают считать подобные изменения естественной частью материнства и не обращаются за медицинской помощью.

Последствия беременности могут проявиться спустя годы, когда возрастные изменения организма начинают влиять на уже существующие, но долгое время незаметные нарушения.Симптомы, которые долгое время оставались незамеченными, могут снижать качество жизни, хотя современная медицина располагает возможностями для их профилактики и коррекции.

Редакция ProKazan поговорила с врачом акушером-гинекологом многопрофильной клиники «Скандинавия» (АО «АВА-Казань») Хисамиевой Региной Фанусовной и узнала, почему послеродовое восстановление не заканчивается выпиской из роддома, какие изменения нельзя считать вариантом нормы.

После родов прошло несколько месяцев. Какие изменения действительно должны насторожить?

— После рождения ребенка бессонные ночи, усталость и длительное восстановление организма большинство женщин воспринимают как естественную часть материнства. Поэтому многие симптомы, возникающие в послеродовом периоде, воспринимаются как естественное продолжение беременности, хотя часть из них требует внимания специалиста и не должна рассматриваться как вариант физиологической нормы.

Одним из наиболее распространенных поводов для обращения становится непроизвольное выделение мочи при кашле, чихании, смехе или физической нагрузке. Несмотря на распространенность этой проблемы, многие женщины откладывают визит к врачу, надеясь, что состояние постепенно нормализуется самостоятельно.

Через 6–8 недель после родов рекомендуется пройти плановый прием акушера-гинеколога. Во время такого приема врач оценивает, как протекает восстановление организма, но и своевременно выявить возможные нарушения, обсудить вопросы контрацепции и подобрать программу послеродовой реабилитации, которая учитывает индивидуальные особенности женщины.

В клинике «Скандинавия» (АО «АВА-Казань») послеродовое наблюдение строится на комплексном подходе. Врач оценивает состояние органов малого таза, особенности восстановления после беременности и родов, определяет возможные факторы риска и, при необходимости, рекомендует индивидуальную программу реабилитации, направленную на профилактику осложнений и сохранение качества жизни в будущем.

Как последствия беременности могут проявиться спустя годы

— Несмотря на то, что послеродовый период завершается уже через несколько недель после рождения ребенка, отдельные изменения, возникшие во время беременности и родов, могут проявиться значительно позже. Спустя годы женщины нередко сталкиваются с дефицитом питательных веществ, опущением органов малого таза, стрессовым недержанием мочи, диастазом мышц передней брюшной стенки, гормональными нарушениями и психологическими расстройствами.
В течение длительного времени организм способен компенсировать подобные изменения, однако с возрастом, на фоне снижения эластичности тканей и изменения гормонального фона, они приобретают клиническое значение и начинают отражаться на качестве жизни.

В клинике «Скандинавия» (АО «АВА-Казань») при составлении программы лечения врач учитывает не только текущие жалобы пациентки, но и особенности течения беременности, родов и последующего восстановления. Такой анализ помогает установить связь между перенесенной беременностью, родами и жалобами, которые появились спустя годы.

Как не пропустить гормональные изменения

— Постоянная усталость, снижение работоспособности, нарушения сна и перепады настроения нередко объясняют высоким темпом жизни, хроническим стрессом или эмоциональным переутомлением. Однако после 40 лет подобные симптомы могут быть связаны с началом естественной гормональной перестройки организма, которая предшествует менопаузе и получила название перименопаузы.

В этот период постепенно снижается выработка эстрогенов и прогестерона, изменяется работа щитовидной железы, а повышенная нагрузка на надпочечники сопровождается усиленной выработкой кортизола. Из-за сходства симптомов многие женщины связывают происходящие изменения с хронической усталостью, откладывая визит к врачу.

Отличить возрастную гормональную перестройку от обычного переутомления помогают более специфические симптомы. К ним относятся нарушение менструального цикла, когда интервалы между менструациями становятся длиннее или короче, а сами выделения — более скудными либо, наоборот, обильными, а также приливы жара и повышенная потливость, особенно в ночное время.

После 40 лет профилактические обследования приобретают особое значение. Рекомендуем регулярно проходить осмотр акушера-гинеколога с ПАП-тестом, ежегодное ультразвуковое исследование молочных желез, маммографию один раз в два года, контролировать уровень глюкозы и холестерина крови, выполнять ЭКГ, измерять внутриглазное давление, а также сдавать анализ кала на скрытую кровь.

Можно ли сохранить качество жизни спустя годы после родов и после 40 лет?

— Сегодня возможности современной гинекологии позволяют не только корректировать уже возникшие нарушения, но и предупреждать их развитие. Программа восстановления подбирается индивидуально с учетом возраста, клинической картины и результатов обследования.

Важной частью восстановления являются работа с мышцами тазового дна, восстановление мышц кора и коррекция диастаза с помощью лечебной физкультуры, дыхательных методик и специализированных программ. При наличии показаний применяются аппаратные технологии, в том числе лазерное интимное омоложение и интимная RF-терапия на итальянском аппарате EVA, стимулирующие выработку собственного коллагена и улучшающие состояние тканей.

Кстати, в клинике «Скандинавия» (АО «АВА-Казань») программы реабилитации формируются индивидуально и могут сочетать консервативные и аппаратные методики. В зависимости от клинической ситуации врач может сочетать консервативные и аппаратные методики, добиваясь максимально возможного восстановления функций тканей и органов малого таза.

Женское здоровье требует внимания на каждом этапе жизни — после рождения ребенка, в период возрастной гормональной перестройки и при появлении первых изменений в самочувствии. Регулярные профилактические осмотры и своевременная консультация специалиста позволяют выявить возможные нарушения на ранних стадиях и подобрать оптимальную тактику их коррекции.

В клинике «Скандинавия» (АО «АВА-Казань») и «АВА-ПЕТЕР» женщины могут получить консультацию врача акушера-гинеколога, пройти необходимую диагностику и узнать о современных возможностях профилактики, лечения и реабилитации с учетом возраста, клинической ситуации и индивидуальных особенностей организма.

Записаться на консультацию можно по телефонам:

Клиника «Скандинавия»: +7 (843) 200-10-65
«АВА-ПЕТЕР»: +7 (843) 200-06-22.

Подробнее — на официальном сайте.

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