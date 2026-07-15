Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

В Казани из-за ажиотажного спроса на бензин объем поставок топлива на отдельные заправки увеличили, но это не сняло напряжения. Руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова объяснила: производители фиксируют панический спрос. Одна и та же АЗС раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, а теперь этот объем разбирают за 6 часов. Причина — массовый выкуп впрок.

Несмотря на запрет сливать бензин в канистры, водители продолжают это делать. Итог — километровые очереди и дефицит, хотя топливо есть. Жителям рекомендуют заправляться по потребности и не поддаваться панике.

Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам проводить регулярные проверки на АЗС и при нарушениях принимать меры. Галимова заверила: поставки идут по графику, запасов достаточно.

Ранее сообщалось, что бензин в России подорожал на четверть за год из-за ремонтов НПЗ и дефицита. АИ-92 продается чаще, АИ-95 и АИ-98 теряют покупателей.