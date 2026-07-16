Технологии

Xiaomi прекратила поддержку смартфонов Xiaomi 12 и Poco X5

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Xiaomi присвоила статус EOL (End of Life) нескольким моделям смартфонов и планшетов, сообщает BGR. В список попали Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Redmi 10 5G, а также планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro.

Устройства со статусом EOL перестают получать обновления операционной системы. Серия Xiaomi 12 была анонсирована в декабре 2021 года и появилась на рынке весной 2022-го. Эти модели остаются популярными в России, Китае и Индонезии.

Xiaomi обязалась поддерживать свои устройства минимум четыре года после выпуска, но это обязательство было объявлено только в 2025 году. Таким образом, смартфоны, выпущенные ранее, имеют сокращённый срок поддержки.

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