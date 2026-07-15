Ванная будет пахнуть свежестью всегда: одна хитрость с подставкой для унитаза экономит деньги
Не покупайте новый ершик каждый сезон / PROKAZAN
Неприятный запах в туалете часто появляется не из-за унитаза, как многие привыкли думать. Источником проблемы может стать обычный ёршик, который остается в подставке с остатками воды и постепенно накапливает загрязнения.
Но избавиться от запаха можно с помощью простого домашнего приема.
Почему ёршик начинает неприятно пахнуть
После уборки на щетине инструмента остаются частицы грязи и вода. Если ёршик долго стоит в закрытой подставке, внутри создается влажная среда, которая становится подходящим местом для размножения бактерий.
Из-за этого со временем появляется характерный запах, а сама щетина может покрываться налетом и темнеть. При этом регулярно менять ёршик не всегда обязательно — важнее правильно за ним ухаживать.
Как сохранить чистоту ёршика с помощью простого средства
После использования рекомендуется промывать не только сам инструмент, но и его подставку. Делать это можно раз в день или хотя бы через несколько дней.
После ополаскивания в чистую подставку наливают немного воды и добавляют небольшое количество жидкого мыла с приятным запахом. Затем ёршиком взбивают пену и оставляют его в этом растворе до следующей уборки.
Мыльная вода помогает уменьшить появление неприятного запаха, не дает загрязнениям быстро накапливаться и позволяет дольше сохранять щетину в хорошем состоянии.
Как продлить срок службы туалетного ёршика
Особенно удобно использовать такой способ с силиконовыми моделями — они меньше впитывают загрязнения и проще очищаются.
Регулярный уход занимает всего несколько минут, но помогает поддерживать свежесть в санузле без дорогих средств. Простой бытовой прием позволяет реже покупать новый ёршик и сохранять порядок в ванной комнате.
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