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Ванная будет пахнуть свежестью всегда: одна хитрость с подставкой для унитаза экономит деньги

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Неприятный запах в туалете часто появляется не ...

Не покупайте новый ершик каждый сезон / PROKAZAN

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Неприятный запах в туалете часто появляется не из-за унитаза, как многие привыкли думать. Источником проблемы может стать обычный ёршик, который остается в подставке с остатками воды и постепенно накапливает загрязнения.

Но избавиться от запаха можно с помощью простого домашнего приема.

Почему ёршик начинает неприятно пахнуть

После уборки на щетине инструмента остаются частицы грязи и вода. Если ёршик долго стоит в закрытой подставке, внутри создается влажная среда, которая становится подходящим местом для размножения бактерий.

Из-за этого со временем появляется характерный запах, а сама щетина может покрываться налетом и темнеть. При этом регулярно менять ёршик не всегда обязательно — важнее правильно за ним ухаживать.

Как сохранить чистоту ёршика с помощью простого средства

После использования рекомендуется промывать не только сам инструмент, но и его подставку. Делать это можно раз в день или хотя бы через несколько дней.

После ополаскивания в чистую подставку наливают немного воды и добавляют небольшое количество жидкого мыла с приятным запахом. Затем ёршиком взбивают пену и оставляют его в этом растворе до следующей уборки.

Мыльная вода помогает уменьшить появление неприятного запаха, не дает загрязнениям быстро накапливаться и позволяет дольше сохранять щетину в хорошем состоянии.

Как продлить срок службы туалетного ёршика

Особенно удобно использовать такой способ с силиконовыми моделями — они меньше впитывают загрязнения и проще очищаются.

Регулярный уход занимает всего несколько минут, но помогает поддерживать свежесть в санузле без дорогих средств. Простой бытовой прием позволяет реже покупать новый ёршик и сохранять порядок в ванной комнате.

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