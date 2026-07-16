Врачи зафиксировали рост «смартфонной кисти» у молодежи

Медики отмечают увеличение числа молодых людей с заболеваниями кистей, связанными с длительным использованием смартфонов. За последние 10 лет количество обращений с такими жалобами выросло почти на 50%, сообщил 16 июля «Известиям» терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.

Чаще всего пациенты от 18 до 35 лет жалуются на боль в руках, онемение пальцев и снижение силы хвата. Причина — привычка подолгу держать телефон в одной руке и печатать большим пальцем. По словам врача, при таком положении нагрузка на сухожилия возрастает в несколько раз, вызывая воспаление и сдавление нервов.

Под термином «смартфонная кисть» скрывается несколько заболеваний: болезнь де Кервена, синдром запястного канала, ризартроз, болезнь Нотта и контрактура Дюпюитрена. На ранних стадиях лечение включает снижение нагрузки, ортезы и физиотерапию, в запущенных случаях может потребоваться операция.

Чтобы снизить риск, врачи рекомендуют менять руку каждые 20–30 минут, не держать смартфон на мизинце, использовать голосовой ввод и делать перерывы с гимнастикой для кистей. Полный отказ от гаджетов не требуется, но изменение привычек помогает избежать хронических проблем.