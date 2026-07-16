Врачи зафиксировали рост «смартфонной кисти» у молодежи
Медики отмечают увеличение числа молодых людей с заболеваниями кистей, связанными с длительным использованием смартфонов. За последние 10 лет количество обращений с такими жалобами выросло почти на 50%, сообщил 16 июля «Известиям» терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.
Чаще всего пациенты от 18 до 35 лет жалуются на боль в руках, онемение пальцев и снижение силы хвата. Причина — привычка подолгу держать телефон в одной руке и печатать большим пальцем. По словам врача, при таком положении нагрузка на сухожилия возрастает в несколько раз, вызывая воспаление и сдавление нервов.
Под термином «смартфонная кисть» скрывается несколько заболеваний: болезнь де Кервена, синдром запястного канала, ризартроз, болезнь Нотта и контрактура Дюпюитрена. На ранних стадиях лечение включает снижение нагрузки, ортезы и физиотерапию, в запущенных случаях может потребоваться операция.
Чтобы снизить риск, врачи рекомендуют менять руку каждые 20–30 минут, не держать смартфон на мизинце, использовать голосовой ввод и делать перерывы с гимнастикой для кистей. Полный отказ от гаджетов не требуется, но изменение привычек помогает избежать хронических проблем.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец