Технологии

Врачи зафиксировали рост «смартфонной кисти» у молодежи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Медики отмечают увеличение числа молодых людей с заболеваниями кистей, связанными с длительным использованием смартфонов. За последние 10 лет количество обращений с такими жалобами выросло почти на 50%, сообщил 16 июля «Известиям» терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.

Чаще всего пациенты от 18 до 35 лет жалуются на боль в руках, онемение пальцев и снижение силы хвата. Причина — привычка подолгу держать телефон в одной руке и печатать большим пальцем. По словам врача, при таком положении нагрузка на сухожилия возрастает в несколько раз, вызывая воспаление и сдавление нервов.

Под термином «смартфонная кисть» скрывается несколько заболеваний: болезнь де Кервена, синдром запястного канала, ризартроз, болезнь Нотта и контрактура Дюпюитрена. На ранних стадиях лечение включает снижение нагрузки, ортезы и физиотерапию, в запущенных случаях может потребоваться операция.

Чтобы снизить риск, врачи рекомендуют менять руку каждые 20–30 минут, не держать смартфон на мизинце, использовать голосовой ввод и делать перерывы с гимнастикой для кистей. Полный отказ от гаджетов не требуется, но изменение привычек помогает избежать хронических проблем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

9 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

пестициды от сорняков

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

ремонт бензиновых двигателей в Нижнем Новгороде

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

15 часов назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Кулинария

день назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад

Польза

день назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид
Экономика
11 минут назад

Объем онлайн-торговли в РФ вырос на 28% за 2025 год

Рынок онлайн-торговли в РФ вырос на 28% в 2025 ...

Кулинария

59 минут назад

Котлеты больше не готовлю: из обычного фарша получается нежный бризоль с ресторанной подачей

Гороскопы

3 часа назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Технологии

4 часа назад

Xiaomi прекратила поддержку смартфонов Xiaomi 12 и Poco X5

Технологии

5 часов назад

Более 70% медиаспециалистов в России внедряют GEO для нейросетей
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС
Новости Казани
12 часов назад

Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Технологии

10 часов назад

Google Pixel 10 получил ИИ, работающий без интернета

Технологии

11 часов назад

Расходы на ИИ в клиентском сервисе превысят затраты на персонал к 2030 году

Новости России

11 часов назад

Один осмотр автомобиля может всё изменить: за эти находки в машине водителям грозят серьёзные последствия
ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции п...
Технологии
14 часов назад

ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции по голосу