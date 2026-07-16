Объем онлайн-торговли в РФ вырос на 28% за 2025 год

Рынок интернет-торговли в России по итогам 2025 года достиг 11,5 трлн рублей, увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в государственном докладе Роспотребнадзора со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Основным драйвером роста стало развитие региональных продаж и экспансия крупнейших маркетплейсов в отдаленные субъекты РФ. При этом почти весь рынок (96,2%) приходится на внутреннюю торговлю, а на трансграничную — лишь 3,8%.

Доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли за год выросла до 18,8%. Лидерство по объему продаж сохранили продукты питания — благодаря развитию сервисов экспресс-доставки и привычке покупателей заказывать повседневные товары через интернет.

По данным на март 2026 года, число юрлиц и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на интернет-торговле, составило 469,5 тыс.