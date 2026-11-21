Новогодний десерт необязательно выпекать несколько часов и украшать сложным кремом. «Шоколадная метель» готовится без духовки, а выглядит как праздничное угощение из кондитерской. Внутри — нежный шоколадно-сливочный мусс, хрустящая основа из печенья и сочная вишнёвая прослойка с приятной кислинкой.

Особенно красиво десерт смотрится в прозрачных стаканчиках или креманках. Через стекло видны шоколадные и вишнёвые слои, а белоснежная стружка сверху напоминает свежий снег. Приготовить такое угощение можно накануне Нового года.

Какие продукты понадобятся

На 6 порций:

Для основы:

шоколадное песочное печенье — 180 г;

сливочное масло — 50 г.

Для сливочного мусса:

сливки жирностью 33–35% — 300 мл;

тёмный шоколад — 120 г;

сливочный творожный сыр — 200 г;

сахарная пудра — 40 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для вишнёвой начинки:

вишня без косточек — 250 г;

сахар — 40 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

вода — 30 мл.

Для украшения:

белый шоколад — 40 г;

шоколадная крошка — по желанию.

Подойдёт как свежая, так и замороженная вишня. Замороженные ягоды предварительно размораживать необязательно.

Как приготовить шоколадную основу

Печенье измельчите в блендере или положите в плотный пакет и разомните скалкой. Должна получиться мелкая крошка с небольшими кусочками.

Сливочное масло растопите и смешайте с печеньем. Масса должна напоминать влажный песок.

Распределите крошку по шести креманкам, оставив несколько ложек для украшения. Слегка прижмите ложкой, но не утрамбовывайте слишком плотно.

Уберите стаканчики в холодильник на 15 минут.

Как сделать сочную вишнёвую начинку

Вишню переложите в небольшой сотейник, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Прогревайте 3–5 минут, пока ягоды не начнут выделять сок.

Кукурузный крахмал размешайте в холодной воде и тонкой струйкой влейте к вишне. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения и проварите около минуты до загустения.

Снимите сотейник с огня и полностью остудите начинку. Она должна получиться густой, чтобы слои десерта не смешивались.

Как приготовить нежный шоколадный мусс

Шоколад поломайте на небольшие кусочки и растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Дайте ему остыть до чуть тёплого состояния. Холодный творожный сыр смешайте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородности. В отдельной миске взбейте хорошо охлаждённые сливки до мягких устойчивых пиков. Добавьте растопленный шоколад к творожному сыру и быстро перемешайте до гладкости. В два приёма осторожно вмешайте взбитые сливки лопаткой.

Получится воздушный шоколадный крем, который после охлаждения станет немного плотнее, но сохранит нежную текстуру.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для мусса лучше выбирать шоколад с содержанием какао около 50–60%. Он даст насыщенный вкус без чрезмерной горечи. Не соединяйте горячий шоколад с холодным сыром: из-за резкого перепада температуры могут образоваться мелкие шоколадные комочки.

Как собрать десерт «Шоколадная метель»

На охлаждённую основу из печенья выложите по две столовые ложки шоколадного мусса.

Затем распределите вишнёвую начинку, стараясь не размазывать её по стенкам креманок.

Сверху добавьте оставшийся мусс. Удобнее всего использовать кондитерский мешок: так поверхность получится аккуратной.

Накройте креманки и уберите в холодильник минимум на 3 часа. За это время мусс стабилизируется, а вкусы соединятся.

Перед подачей натрите белый шоколад на мелкой тёрке и щедро посыпьте десерт. Добавьте немного оставшейся шоколадной крошки.

Белая стружка на тёмном муссе создаст эффект настоящей шоколадной метели.

Как разнообразить рецепт

Вместо шоколадного печенья можно использовать обычное песочное, добавив к крошке чайную ложку какао.

Вишню при желании заменяют малиной или клубникой. Для более выраженной кислинки можно добавить в ягодную начинку немного лимонного сока.

Если хочется сделать десерт ещё наряднее, украсьте каждую порцию одной вишней и маленькой веточкой свежей мяты.

Можно ли приготовить заранее

«Шоколадная метель» отлично подходит для новогоднего меню, поскольку не требует приготовления непосредственно перед застольем.

Десерт можно собрать вечером 30 декабря и оставить в холодильнике до праздничного ужина. Храните креманки закрытыми при температуре не выше +4 °C, желательно не дольше 48 часов.

Белый шоколад лучше натереть непосредственно перед подачей, чтобы украшение выглядело воздушным.

Нежный сливочный мусс, насыщенный шоколад, сочная вишня и рассыпчатое печенье делают «Шоколадную метель» удачной альтернативой привычному праздничному торту. А главное, для такого десерта не придётся включать духовку и проводить несколько часов на кухне.

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