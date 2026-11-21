Поддельные медицинские исследования способны повлиять на решения врачей, даже если впоследствии их авторов разоблачают. Недостоверные результаты могут попасть в систематические обзоры и клинические рекомендации, а затем использоваться при выборе методов лечения.

Показательный случай связан с анестезиологом Скоттом Ройбеном. В 2009 году выяснилось, что как минимум 21 его научная публикация содержала сфальсифицированные данные. Работы специалиста, которого считали авторитетным экспертом по послеоперационному обезболиванию, вызвали сомнения в применении НПВС. Позднее Ройбен признал вину в подделке результатов исследований.

Масштабные нарушения выявили и в работах японского анестезиолога Ёситаки Фудзии. Подозрения возникли после того, как ученые заметили необычное сходство показателей в разных исследованиях. В 2012 году анализ 168 рандомизированных работ обнаружил статистически неправдоподобные результаты. Проверка 212 публикаций показала признаки фабрикации в 172 случаях, причем 126 статей оказались полностью сфабрикованными.

Помимо отдельных недобросовестных авторов, угрозу представляют так называемые фабрики статей. Они продают места в публикациях, которые могут содержать вымышленные данные и проходить фиктивное рецензирование. В 2026 году было собрано 18 710 объявлений о продаже авторства. Указанная стоимость варьировалась от 57 до 5600 долларов, а среди стран, где действовали такие структуры, назывались Россия, Украина, Узбекистан и Индия.

Отдельную опасность создает инерция научной литературы. Даже после отзыва статьи ее результаты могут сохраняться в обзорах и других исследованиях. Ученые обнаружили 1330 отозванных рандомизированных испытаний и 847 систематических обзоров, в которые вошли данные недостоверных публикаций. История немецкого анестезиолога Йоахима Больдта также показывает, насколько затяжным бывает процесс исправления научной литературы: 88 из 102 его работ были отозваны, но редакции журналов не сразу отреагировали на нарушения.

Ошибочные выводы могут влиять не только на врачей, но и на общество. Так произошло с публикацией Эндрю Уэйкфилда, в которой утверждалась связь вакцинации с аутизмом. Другой пример — исследование 2001 года о применении пароксетина и имипрамина у подростков с депрессией, выводы которого впоследствии были опровергнуты при независимой переоценке данных.

Для борьбы с подделками ученые предлагают анализировать публикации по совокупности признаков, проверять исследовательские протоколы и активнее использовать инструменты искусственного интеллекта. Однако проблему нельзя решить только техническими средствами. Необходимы более эффективные правила публикации и проверки научных работ, чтобы стремление ученых к количеству статей не шло в ущерб их достоверности, сообщает "Самара Онлайн 24".