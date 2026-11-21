Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим полузащитником казанского «Рубина» Гёкденизом Караденизом. О встрече спортсмен рассказал в своем Instagram*, отметив теплый прием со стороны руководителя республики.

В ходе беседы стороны обсудили несколько тем, включая открытие мечети Карадениз, инвестиционные проекты в регионе и перспективы развития футбола в Татарстане. Карадениз выразил благодарность Минниханову за гостеприимство и внимание к вопросам, которые его волнуют.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.