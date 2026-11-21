Древние представители рода косаток могли охотиться на крупных морских животных более двух миллионов лет назад. К такому выводу пришли палеонтологи, исследовавшие фрагменты скелета, обнаруженные на дне Северного моря. Возраст останков оценивается в 2,1–2,6 миллиона лет.

Материалом для исследования стали пять окаменелостей, поднятых рыболовным судном в 1994 году. Их подробным изучением занялась международная группа ученых во главе с Хидде Баккером из Музея естественной истории в Роттердаме. В работе использовали два фрагмента черепа, часть нижней челюсти и два соединенных шейных позвонка.

Сравнение костей с останками других дельфиновых выявило характерные особенности строения черепа, присущие роду Orcinus. Однако определить точный вид животного исследователям не удалось. Для этого необходим более полный скелет.

Длина древнего хищника, по расчетам ученых, достигала 7,2–7,7 метра. Особое внимание специалисты уделили нижней челюсти: на ней сохранились восемь углублений для зубных корней. Их размеры и форма указывают на то, что животное имело большие зубы с длинными прямыми корнями. Такая анатомия могла позволять ему крепко удерживать крупную добычу.

Исследователи также отметили особенности строения головы, которые могли обеспечивать ей дополнительную подвижность. В сочетании с мощными челюстями и крупными зубами это позволяет предположить, что древний представитель Orcinus был способен нападать на больших морских млекопитающих, в том числе китов.

До этой находки ученым был известен лишь один вымерший вид рода — Orcinus citoniensis. Его останки обнаружили в Тоскане в 1882 году. По оценкам, животное достигало примерно 3,5 метра в длину и, вероятно, питалось преимущественно рыбой.

Происхождение способности косаток охотиться на крупных животных долго оставалось загадкой. После вымирания больших хищных кашалотов в конце миоцена их место могли занимать крупные акулы. Новые окаменелости указывают на другую возможность: предки современных косаток уже в плиоцене могли находиться среди главных хищников океана, сообщает "Самара Онлайн 24".