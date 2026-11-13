Трусова и Петросян выступят на Гран-при США

Российские фигуристки Александра Трусова (Игнатова) и Аделия Петросян готовятся к выступлению на четвертом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования пройдут в американском Эверетте с 13 по 15 ноября 2026 года. Обе спортсменки включены в официальную заявку женского одиночного катания, что подтверждается протоколом Международного союза конькобежцев.

Для серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой предстоящий турнир станет вторым этапом международной серии в нынешнем сезоне. Аделия Петросян, выступавшая на Олимпиаде 2026 года в Милане, впервые в сезоне выйдет на лед в рамках взрослого Гран-при.

Обе фигуристки обладают опытом исполнения прыжков повышенной сложности. Именно эти элементы могут сыграть важную роль в борьбе за высокие места.

Александра Трусова попытается развить успех после серебра в Китае

На предыдущем этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне Трусова заняла второе место, набрав за две программы 221,27 балла.

В произвольном прокате спортсменка исполнила четверной лутц. Однако обойти японскую фигуристку Монэ Тибу ей не удалось. Победительница соревнований получила 224,48 балла, опередив россиянку на 3,21 балла.

Серебряная медаль стала важным результатом для Трусовой, вернувшейся к международным соревнованиям после рождения ребенка.

Ранее в нынешнем сезоне фигуристка также выступала на турнирах в Токио и Алматы. На обоих стартах она включала в программу четверной лутц.

В преддверии соревнований в США Александра продолжает работать над усложнением прыжкового набора.

Помимо лутца, на тренировках она пробовала четверной тулуп и сочетания четверного прыжка с тройным.

При этом Трусова ранее дала понять, что повторения олимпийской программы с пятью четверными прыжками от нее пока ожидать не стоит.

Сейчас спортсменка вновь тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Поддержать Александру на американском этапе намерен ее супруг, фигурист Макар Игнатов. Вместе с ним на соревнования приехал их сын Михаил.

Аделия Петросян восстанавливает сложные прыжки

Для Аделии Петросян подготовка к новому сезону проходит на фоне изменений в тренировочном процессе.

После Олимпийских игр 2026 года фигуристка прекратила сотрудничество с тренерской группой Этери Тутберидзе и начала заниматься под руководством Инны Гончаренко.

Сама спортсменка признавалась, что после олимпийского выступления психологическая нагрузка не уменьшилась. По ее словам, она рассчитывала почувствовать облегчение после завершения главного старта четырехлетия, однако переживаний стало больше.

Подготовку также осложнили небольшие проблемы со здоровьем и необходимость постепенно возвращать сложные элементы.

На этапе Гран-при России в Екатеринбурге Петросян пыталась исполнить четверной тулуп. Прыжок получался у нее на тренировках и разминке, но во время соревновательного проката фигуристка допустила падение.

Еще одна ошибка произошла на дорожке шагов. По итогам соревнований Аделия заняла четвертое место.

На международном турнире в Грузии Петросян ранее удалось завоевать серебряную медаль. В Батуми фигуристка сделала ставку на исполнение программы без четверных прыжков.

Этот результат позволил ей получить приглашения на международные этапы Гран-при в США и Японии.

Японский турнир запланирован на 27–29 ноября.

Петросян неоднократно говорила о стремлении выполнять максимально сложные программы. Поэтому вопрос о включении четверного тулупа в американские прокаты остается актуальным.

Кто составит конкуренцию россиянкам

Одной из заметных участниц соревнований в Эверетте станет японская фигуристка Ами Накаи.

17-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2026 года и владеет тройным акселем — одним из наиболее сложных прыжков женского одиночного катания.

В отличие от четверных прыжков, тройной аксель разрешается исполнять в короткой программе. Это дает Накаи возможность получить дополнительные технические баллы уже в первый день женских соревнований.

Таким образом, борьба за медали может зависеть не только от наличия прыжков повышенной сложности, но и от качества выполнения всех элементов.

Окончательный результат определится после короткой и произвольной программ.

Когда смотреть выступления Трусовой и Петросян

По московскому времени женские соревнования пройдут в следующие дни:

15 ноября, 02:42 — короткая программа.

16 ноября, 00:05 — произвольная программа.

Показ выступлений запланирован в отечественном сервисе «Окко».

Для Трусовой американский этап станет возможностью укрепить позиции в международной серии после серебряной медали в Китае. Петросян предстоит проверить свою готовность на первом в сезоне взрослом этапе Гран-при.

Обе спортсменки заявлены на соревнования, однако окончательный состав прыжковых элементов станет известен только во время прокатов.

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