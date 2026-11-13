Из Казани в Лисичанск и Рубежное направили более 430 саженцев

Из столицы Татарстана в Лисичанск и Рубежное отправили партию посадочного материала для благоустройства городских территорий. Гуманитарный груз включает свыше 430 молодых деревьев и кустарников, которые планируют высадить в парках, скверах и возле образовательных учреждений. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

Выращиванием растений занимались учащиеся и сотрудники Казанского государственного аграрного университета. Саженцы были подготовлены в ходе практической учебной работы. Инициативу по их передаче подшефным городам поддержало региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», которое совместно с университетом организовало отправку при содействии партии.

Торжественные проводы гуманитарного груза прошли на площадке спортивного комплекса «Тулпар» в Казани. В мероприятии приняли участие представители молодежного объединения, студенты, преподаватели аграрного университета и участники специальной военной операции.

К отправке присоединились первый проректор КГАУ Булат Зиганшин, депутат Государственного Совета Татарстана Фаниль Багаутдинов и руководитель республиканского отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Госсовета Руслан Шигабуддинов.

Обращаясь к собравшимся, Булат Зиганшин выразил признательность студентам, преподавателям и организаторам за проделанную работу. Он поблагодарил всех, кто участвовал в выращивании растений и подготовке партии саженцев к транспортировке.

Фаниль Багаутдинов отметил необходимость комплексного подхода к восстановлению городов. По его словам, наряду с возведением жилых домов, школ, детских садов и медицинских учреждений следует уделять внимание озеленению дворов и общественных пространств. Депутат выразил надежду, что со временем молодые растения станут полноценными деревьями и украсят улицы, парки и места отдыха жителей Лисичанска и Рубежного.

Руслан Шигабуддинов рассказал, что предложение передать посадочный материал исходило непосредственно от студентов и преподавателей аграрного вуза. Представители молодежного движения поддержали эту идею и рассчитывают продолжать подобные инициативы.

В завершение встречи руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» передал участникам благодарности депутата Государственного Совета Татарстана за подготовку растений и помощь подшефным территориям. После официальной части собравшиеся проводили автомобиль с гуманитарным грузом в Луганскую Народную Республику.