Сафонов объяснил пропущенные голы в матче с Узбекистаном
Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от товарищеского матча против национальной команды Узбекистана, который завершился победой россиян со счетом 3:2. Голкипер признал, что два пропущенных мяча получились необязательными, однако подчеркнул, что главным итогом встречи стал положительный результат. Об этом футболист рассказал в интервью «Чемпионату».
Товарищеская игра состоялась 12 ноября в Ташкенте. Российская команда под руководством Валерия Карпина неудачно начала встречу и уже на первых минутах оказалась в роли догоняющей.
На пятой минуте защитник Виктор Мелёхин отправил мяч в собственные ворота, благодаря чему сборная Узбекистана открыла счет.
В начале второго тайма хозяева поля увеличили преимущество. На 46-й минуте отличился Бехруз Каримов, после чего счет стал 2:0.
Несмотря на два пропущенных мяча, российским футболистам удалось переломить ход встречи и добиться победы.
На 70-й минуте Николай Комличенко сократил отставание. Спустя пять минут нападающий забил второй гол и восстановил равенство.
Решающим стал мяч Алексея Миранчука на 79-й минуте. Благодаря этому сборная России вышла вперед и удержала преимущество до финального свистка.
После матча Матвей Сафонов признался, что остался доволен действиями партнеров во второй половине встречи.
По словам вратаря, команда продемонстрировала стремление к победе и сумела исправить положение после неудачного начала игры.
При этом голкипер назвал пропущенные мячи несуразными и необязательными. Он отметил, что в футболе иногда возникают эпизоды, которые сложно заранее представить или объяснить привычным ходом игры.
Сафонов не стал подробно разбирать ошибки, приведшие к голам. Вместо этого он сосредоточился на том, что российские футболисты сумели собраться и добиться нужного результата.
Вратарь подчеркнул, что итоговая победа имеет для команды наибольшее значение. По его оценке, партнеры заслуживают положительной оценки за проявленный характер и способность изменить ситуацию на поле.
Сборная России впервые в своей истории одержала победу в матче, по ходу которого уступала с разницей в два мяча.
Следующую товарищескую встречу национальная команда проведет 17 ноября в Краснодаре. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Венесуэлы.
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