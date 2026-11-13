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Сафонов объяснил пропущенные голы в матче с Узбекистаном

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от товарищеского матча против национальной команды Узбекистана, который завершился победой россиян со счетом 3:2. Голкипер признал, что два пропущенных мяча получились необязательными, однако подчеркнул, что главным итогом встречи стал положительный результат. Об этом футболист рассказал в интервью «Чемпионату».

Товарищеская игра состоялась 12 ноября в Ташкенте. Российская команда под руководством Валерия Карпина неудачно начала встречу и уже на первых минутах оказалась в роли догоняющей.

На пятой минуте защитник Виктор Мелёхин отправил мяч в собственные ворота, благодаря чему сборная Узбекистана открыла счет.

В начале второго тайма хозяева поля увеличили преимущество. На 46-й минуте отличился Бехруз Каримов, после чего счет стал 2:0.

Несмотря на два пропущенных мяча, российским футболистам удалось переломить ход встречи и добиться победы.

На 70-й минуте Николай Комличенко сократил отставание. Спустя пять минут нападающий забил второй гол и восстановил равенство.

Решающим стал мяч Алексея Миранчука на 79-й минуте. Благодаря этому сборная России вышла вперед и удержала преимущество до финального свистка.

После матча Матвей Сафонов признался, что остался доволен действиями партнеров во второй половине встречи.

По словам вратаря, команда продемонстрировала стремление к победе и сумела исправить положение после неудачного начала игры.

При этом голкипер назвал пропущенные мячи несуразными и необязательными. Он отметил, что в футболе иногда возникают эпизоды, которые сложно заранее представить или объяснить привычным ходом игры.

Сафонов не стал подробно разбирать ошибки, приведшие к голам. Вместо этого он сосредоточился на том, что российские футболисты сумели собраться и добиться нужного результата.

Вратарь подчеркнул, что итоговая победа имеет для команды наибольшее значение. По его оценке, партнеры заслуживают положительной оценки за проявленный характер и способность изменить ситуацию на поле.

Сборная России впервые в своей истории одержала победу в матче, по ходу которого уступала с разницей в два мяча.

Следующую товарищескую встречу национальная команда проведет 17 ноября в Краснодаре. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Венесуэлы.

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