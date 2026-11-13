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Александр Плющенко ответил хейтерам на критику своих результатов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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13-летний фигурист Александр Плющенко прокомментировал негативные высказывания в свой адрес после выступлений на международных соревнованиях. Спортсмен заявил, что не считает свои результаты поводом для беспокойства и уже определился с дальнейшими целями, раскрывать которые пока не собирается. Об этом он рассказал 8 ноября в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступает на международных турнирах среди юниоров, представляя Азербайджан. В нынешнем сезоне он принял участие в двух этапах юниорской серии Гран-при.

Первым соревнованием для Александра стал турнир в Анкаре. Там фигурист завершил выступление на 13-й позиции, получив за две программы 171,65 балла.

На следующем этапе, который проходил в грузинском Батуми, спортсмен сумел улучшить результат. Он набрал 181,97 балла и занял десятое место.

Несмотря на положительную динамику, выступления фигуриста вызвали критические комментарии со стороны некоторых болельщиков.

Александр Плющенко дал понять, что спокойно относится к подобным высказываниям. По его словам, люди, которые разбираются в ситуации, понимают, что поводов для серьезного беспокойства нет.

Юный спортсмен также сообщил о наличии планов и целей на будущее. Однако рассказывать о них подробно он пока не намерен.

Плющенко временно ограничил тренировки из-за колена

На фоне обсуждения спортивных результатов стало известно, что Александр столкнулся с проблемами со здоровьем.

5 ноября его мать, продюсер Яна Рудковская, сообщила о временном изменении тренировочного процесса из-за болей в колене.

По ее словам, проблемы обострились на фоне интенсивного роста спортсмена. Аналогичные трудности возникали у него и в предыдущем сезоне.

Врачи рекомендовали фигуристу примерно на полтора месяца отказаться от прыжковых нагрузок. Это необходимо для восстановления колена.

Рудковская рассказала, что из-за состояния здоровья сына семье пришлось пересмотреть планы на ближайшие международные старты.

В частности, Александр не смог выступить на турнире в Софии. При этом речь идет о временном ограничении тренировок, а не об окончательном прекращении спортивной карьеры.

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Александр Плющенко выступает за Азербайджан

Летом 2026 года спортсмен получил разрешение Международного союза конькобежцев представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Решение о смене спортивного представительства позволило ему принять участие в юниорской серии Гран-при.

По словам Евгения Плющенко, соответствующее спортивное гражданство было оформлено на пять лет.

Первый международный старт под новым флагом состоялся в Анкаре, после чего Александр выступил в Батуми, где улучшил личный результат.

Таким образом, несмотря на критику выступлений и вынужденную паузу в прыжковых тренировках, Плющенко-младший не отказывается от дальнейших спортивных планов.

Сам фигурист пока предпочитает не раскрывать конкретные цели, которые поставил перед собой на следующие соревнования.

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