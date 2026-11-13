Мандарины не испортятся на Новый год: почему их нельзя хранить в закрытом пакете

Мандарины традиционно покупают к Новому году заранее, особенно если хочется избежать праздничных очередей. Но иногда уже через несколько дней фрукты начинают размягчаться, покрываться пятнами и плесневеть. Причина может заключаться не в качестве самих цитрусовых, а в неправильном хранении.

Одна из самых распространённых ошибок — оставлять мандарины в плотно завязанном полиэтиленовом пакете. Внутри скапливается влага, которая создаёт благоприятные условия для развития плесени. Чтобы фрукты сохранились к празднику, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Почему мандарины нельзя хранить в закрытом пакете

После сбора мандарины продолжают дышать и выделять влагу. Если положить их в герметично закрытый пакет, внутри постепенно повышается влажность.

При перепадах температуры на стенках пакета может появляться конденсат. Капли воды оседают на кожуре, особенно в местах соприкосновения фруктов.

В таких условиях плесневые грибы быстрее развиваются на повреждённых участках. Если один мандарин начинает портиться, плесень может распространиться на соседние плоды.

Поэтому плотно завязанный пакет — не лучший вариант для длительного хранения цитрусовых.

Как правильно хранить мандарины до Нового года

Лучше всего использовать неглубокий контейнер, картонную коробку с отверстиями или сетчатую корзину.

Порядок действий простой:

Достаньте мандарины из магазинного полиэтиленового пакета. Внимательно осмотрите каждый плод. Уберите мандарины с трещинами, мягкими участками и признаками порчи. Переложите хорошие фрукты в чистую сухую ёмкость с доступом воздуха. По возможности расположите их в один слой, чтобы плоды не давили друг на друга. Поставьте ёмкость в прохладное место или холодильник. Проверяйте состояние фруктов каждые один-два дня.

Если используется контейнер, не закрывайте его герметично. Для хранения важно обеспечить вентиляцию.

При какой температуре мандарины хранятся дольше

Для домашнего хранения целых мандаринов обычно подходит холодильник с температурой около +4…+8 °C.

Лучше разместить их в отделении для овощей и фруктов, предварительно убедившись, что там нет избыточной влаги.

При комнатной температуре мандарины тоже могут храниться несколько дней, но в тёплом помещении они быстрее теряют влагу и портятся.

Особенно нежелательно оставлять фрукты рядом с батареей, плитой или на подоконнике под прямыми солнечными лучами.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не мойте мандарины перед длительным хранением. Вода, оставшаяся на кожуре, может ускорить появление плесени. Лучше промывать фрукты непосредственно перед употреблением. Если кожура случайно намокла, тщательно обсушите её перед тем, как убрать плоды на хранение.

Нужно ли заворачивать каждый мандарин в бумагу

Если фруктов много, можно использовать обычную чистую бумагу или бумажные полотенца для разделения слоёв.

Это помогает уменьшить непосредственный контакт между плодами и частично впитать случайную влагу.

Однако заворачивать каждый мандарин необязательно.

Гораздо важнее, чтобы фрукты были сухими, не имели повреждений и не лежали слишком плотно.

Если бумага стала влажной, её необходимо заменить.

Какие мандарины лучше покупать заранее

Для хранения на несколько дней лучше выбирать плоды с целой кожурой, без вмятин, трещин и мягких участков.

Обратите внимание на следующие признаки:

кожура упругая, без мокрых пятен;

на поверхности нет следов плесени;

фрукт не имеет неприятного запаха;

возле плодоножки нет признаков гниения;

мандарин не выглядит сильно сморщенным.

Слишком мягкие или повреждённые плоды лучше съесть в ближайшее время, если они ещё пригодны к употреблению.

Не стоит покупать для длительного хранения мандарины с заметными признаками порчи даже по большой скидке.

Сколько могут храниться мандарины

Срок хранения зависит от сорта, зрелости, состояния кожуры и температуры.

В прохладных условиях качественные целые мандарины нередко сохраняются около одной-двух недель, иногда дольше. При комнатной температуре срок обычно короче.

Но ориентироваться только на количество дней нельзя. Даже недавно купленные фрукты могут испортиться, если были повреждены при перевозке или неправильно хранились в магазине.

Поэтому перед употреблением мандарины необходимо осматривать.

Что делать, если один мандарин заплесневел

Если на фрукте появилась плесень, его следует выбросить целиком.

Не стоит просто срезать повреждённый участок: у мягких и сочных фруктов грибок может распространяться глубже видимой части.

Соседние мандарины нужно внимательно осмотреть. Плоды с признаками порчи также следует выбросить.

После этого вымойте и полностью высушите ёмкость, в которой хранились фрукты.

Можно ли заморозить мандарины

Если мандаринов куплено слишком много, часть можно заморозить.

Для этого очистите плоды, разделите на дольки, удалите косточки и разложите в один слой на подносе.

После предварительной заморозки переложите дольки в герметичный пакет или контейнер для морозильной камеры.

Такие мандарины удобно использовать для смузи, компотов и десертов.

Однако после размораживания они станут мягче, поэтому для красивой подачи на праздничном столе лучше использовать свежие фрукты.

Чтобы мандарины сохранились к Новому году, не нужно прибегать к сложным способам хранения. Достаточно убрать их из закрытого полиэтиленового пакета, обеспечить вентиляцию, защитить от лишней влаги и регулярно проверять состояние плодов. Тогда любимые цитрусовые с большей вероятностью останутся свежими, ароматными и сочными к праздничному вечеру.

Может быть интересно: