Эксперт Relevant: ИИ ускоряет кибератаки и делает их масштабнее

Искусственный интеллект ускоряет кибератаки и делает их масштабнее, предупредил 16 сентября эксперт интернет-агентства Relevant Антон Даутов в беседе с «Известиями». По его словам, компаниям пора пересматривать методы защиты данных.

Если раньше многие этапы атак требовали ручной работы и времени, то теперь нейросети помогают быстрее анализировать инфраструктуру, искать слабые места, обрабатывать большие массивы информации и писать вспомогательный код. Современные модели применяются от сбора данных о цели до анализа похищенного и подготовки инструментов. При этом Даутов подчеркнул: не каждый крупный взлом связан с ИИ, но существующие угрозы становятся быстрее и масштабнее.

Эксперт привел пример: 15 сентября 2026 года туристическая компания TEZ TOUR сообщила о хакерской атаке на сайт. После обнаружения подозрительной активности компания изолировала ERP-систему и заявила, что признаков компрометации данных клиентов и партнеров нет. Группировка DataSuckers заявила о более масштабном проникновении и описала цепочку атаки, но эти сведения не получили независимого подтверждения.

Даутов отметил, что защищать нужно не только внешний периметр, но и внутренние процессы: анализировать журналы событий, контролировать передачу данных, права доступа сотрудников и подрядчиков, настройки облаков, контейнеров, VPN и хранилищ. Отдельное внимание — использованию нейросетей: ИИ-агенты не должны получать неограниченный доступ к CRM, документам и почте, а их действия нужно логировать и подтверждать для критичных команд. По мнению эксперта, в ближайшие годы кибербезопасность станет противостоянием автоматизированных систем.