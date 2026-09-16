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В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавшуюся вымершей с 1985 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Папуа-Новой Гвинее случайно поймали шпинатную...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Папуа-Новой Гвинее местная жительница случайно поймала рыбу, которую считали вымершей с 1985 года. Специалисты сфотографировали улов и отправили снимки австралийскому ихтиологу Джеральду Аллену; он подтвердил, что это редкий представитель игловых рыб.

Произошло это 18 июня 2026 года, однако известно стало только сейчас: учёным потребовалось время, чтобы изучить рыбу, установить её вид и подтвердить, что это действительно шпинатная рыба-игла (Microphis spinachioides). Об открытии сообщает «The Times of India».

Рыба вырастает примерно до 15 сантиметров, отличается вытянутым рылом и зеленовато-коричневой окраской. Такая внешность помогает ей оставаться практически незаметной среди водной растительности.

Исследователям ещё предстоит выяснить, насколько многочисленна сохранившаяся популяция, где именно обитает эта рыба и почему она так долго оставалась незамеченной для науки. KP.RU также ранее рассказывал о новых видах акул и рыб, найденных в Азовском море из-за резкого роста солёности.

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