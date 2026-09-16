Технологии

Samsung покажет Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra 7 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Samsung покажет 7 октября флагманские планшеты Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra. Информацию об этом опубликовал инсайдер Эван Бласс.

По утечкам, все сертификации уже пройдены. Почему Samsung отложил выпуск, остаётся неясным, хотя предыдущие модели Tab S11 и Tab S11 Ultra вышли в начале сентября вместе с S25 FE.

Обе новинки, по слухам, получат процессор Dimensity 9500. Сильных изменений в дизайне не ожидается.

Экран Galaxy Tab S12 Ultra составит 14,6 дюйма, у Tab S12+ — 12,4 дюйма. У Ultra сохранится аккумулятор на 11 600 мАч с зарядкой 45 Вт, а батарея Tab S12+ может стать больше, чем у Tab S10+.

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