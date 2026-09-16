Технологии

DLBI: около 30% пользователей не сменили пароли после утечек

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Около 30% пользователей, чьи данные оказались в утечках 2026 года, продолжили пользоваться скомпрометированными паролями даже после уведомлений о киберинцидентах. Об этом сообщили в сервисе разведки утечек DLBI.

Специалисты DLBI проанализировали примерно тысячу наборов учётных данных. После предупреждения 70% пользователей обновили данные для входа, однако среди проигнорировавших рекомендации более половины использовали одинаковые пароли сразу на нескольких площадках.

В DLBI допустили, что реальное число оставшихся со старыми паролями могло быть выше: крупные компании всё чаще автоматически сбрасывают скомпрометированные комбинации и не позволяют установить их повторно. «Число таких пользователей могло быть больше, однако как минимум ИБ-системы крупных компаний практикуют автоматический сброс скомпрометированного пароля с невозможностью установить ту же комбинацию заново», — рассказали ТАСС в DLBI.

Основатель DLBI Ашот Оганесян связал это с усталостью людей от постоянных сообщений о киберугрозах и мошеннических схемах, из-за чего внимание к безопасности снижается; по его мнению, многие реагируют только после реального ущерба. Банк России ранее указывал на уязвимость молодых пользователей: по опросу почти 460 тысяч человек, 22% пострадавших от мошенников составили люди в возрасте от 14 до 24 лет, при этом высокая цифровая активность не всегда означает соблюдение правил безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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