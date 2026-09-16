DLBI: около 30% пользователей не сменили пароли после утечек
Около 30% пользователей, чьи данные оказались в утечках 2026 года, продолжили пользоваться скомпрометированными паролями даже после уведомлений о киберинцидентах. Об этом сообщили в сервисе разведки утечек DLBI.
Специалисты DLBI проанализировали примерно тысячу наборов учётных данных. После предупреждения 70% пользователей обновили данные для входа, однако среди проигнорировавших рекомендации более половины использовали одинаковые пароли сразу на нескольких площадках.
В DLBI допустили, что реальное число оставшихся со старыми паролями могло быть выше: крупные компании всё чаще автоматически сбрасывают скомпрометированные комбинации и не позволяют установить их повторно. «Число таких пользователей могло быть больше, однако как минимум ИБ-системы крупных компаний практикуют автоматический сброс скомпрометированного пароля с невозможностью установить ту же комбинацию заново», — рассказали ТАСС в DLBI.
Основатель DLBI Ашот Оганесян связал это с усталостью людей от постоянных сообщений о киберугрозах и мошеннических схемах, из-за чего внимание к безопасности снижается; по его мнению, многие реагируют только после реального ущерба. Банк России ранее указывал на уязвимость молодых пользователей: по опросу почти 460 тысяч человек, 22% пострадавших от мошенников составили люди в возрасте от 14 до 24 лет, при этом высокая цифровая активность не всегда означает соблюдение правил безопасности.
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