Маркетплейс цветов и подарков «Флаувау» в течение трех дней собирал истории о добрых поступках от жителей Казани и Екатеринбурга. Участники вспоминали, как случайные незнакомцы сделали их день лучше, а авторы самых запоминающихся рассказов получали подарки-сюрпризы. Цель проекта — напомнить, что вокруг происходит много хорошего и даже небольшой знак внимания к другому человеку может приумножить добро.

Флаувау отмечает рост интереса к теме взаимной поддержки и заботы. Тенденцию подтверждают внутренние данные платформы: сообщения в подарочных открытках становятся более содержательными, а пользователи чаще используют слова поддержки и теплые признания. Так, в августе этого года объем текста в открытках оказался на 10% больше, чем в марте, а слово «люблю» стало встречаться в них на 2% чаще.

«Мы видим, что потребность в человеческом тепле и простом внимании сейчас очень высока. Поэтому запустили акцию „Добрые незнакомцы“, которая стала естественным продолжением нашей миссии — дарить радость», — прокомментировала Ксения Семенова, старший PR-менеджер Флаувау.

Флаувау не первый год сфокусирован на региональном развитии бизнеса, поэтому для проведения проекта были выбраны Казань и Екатеринбург — одни из ключевых городов для сервиса. В рамках акции их жители оставляли рассказы в специальной форме о том, как случайный незнакомец поступком или словом делал их день лучше, или вспоминали моменты, когда они сами становились причиной чьей-то улыбки. Авторы самых вдохновляющих рассказов получили подарки из каталога маркетплейса. Также к акции присоединились локальные бренды Your Yool и HERE TO FEEL — они подготовили для участников дополнительные сюрпризы.

Помимо сбора историй, спецпроект сопроводили материалы в городских медиа. В Екатеринбурге Флаувау совместно с редакцией локального издания собрали «Ленту добра» — дайджест теплых новостей со всего Урала. В Казани местные блогеры поделились личными воспоминаниями о том, как незнакомцы меняли их день к лучшему.



«Мы собирали истории о незнакомцах не просто так: эти рассказы напоминают, что вокруг всегда есть место для доброты. И она не обязательно требует больших поступков — иногда достаточно даже небольшого знака внимания, чтобы сделать чей-то день лучше. Мы внимательно прочитали все рассказы и к каждому подарку приложили рукописную открытку, составленную специально для участника. Так мы выражали свою поддержку и благодарность за искреннюю доброту», — отметила Ксения Семенова.