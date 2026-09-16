Технологии

В Хабаровском крае в октябре протестируют доставку грузов дронами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Хабаровском крае готовят пилотный проект по перевозке грузов с помощью беспилотников. Соглашение о запуске экспериментальной программы подписали представители регионального Координационного центра «Цифровой регион» и компании «Аэро-Хит».

Первые практические испытания намечены на октябрь. Специалисты проверят гражданские дроны, дронопорты и дронобоксы на дистанции около трёх километров. Аппараты должны работать полностью автономно, без зависимости от радиосигнала, который уязвим перед помехами.

«Для нас крайне важно преодолеть инфраструктурные ограничения и сделать товары первой необходимости доступными даже в самых труднодоступных местах региона», – заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Опытные образцы квадрокоптера, дронобокса, дронопорта и программного комплекса управления полётами уже созданы.

Помимо начального этапа, рассматривается пробный маршрут между Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре. В нём могут задействовать десять дронов грузоподъёмностью до 30 килограммов каждый.

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