Леонов позвал болельщиков на матч Россия — Иран в Казани

В Казани 19:30 на «Ак Барс Арене» начнётся товарищеский матч. На поле выйдут сборные России и Ирана. К болельщикам обратился министр спорта Татарстана Владимир Леонов: он призвал не пропустить эту игру и заполнить трибуны. Об этом сообщил сам глава спортивного ведомства республики.

По словам Леонова, Казань уже не раз принимала крупные футбольные события. Он отметил, что соперник входит в число 20 сильнейших сборных мира, поэтому матч станет хорошим поводом заполнить стадион. Встреча такого уровня, по мнению министра, должна собрать полные трибуны.

В рейтинге ФИФА Иран располагается на 22-й строчке. Эта команда была участником мирового первенства 2026 года. Всего соперники провели четыре встречи: каждая сборная побеждала по разу, ещё два поединка завершились вничью.

В октябре прошлого года команды встречались в Волгограде. Россияне взяли верх — 2:1. В Казань главная команда страны приезжала пять лет назад. Так что у казанских любителей футбола появится шанс снова увидеть национальную команду на «Ак Барс Арене».