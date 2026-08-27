Яблоки сначала отправляю на сковороду и только потом добавляю тесто: пирог получается без духовки
Про Казань
Когда дома есть несколько яблок, необязательно включать духовку и ждать почти час ради пирога. Я теперь начинаю приготовление прямо на сковороде: сначала слегка карамелизую яблочные дольки, затем заливаю их тестом и готовлю все под крышкой.
Главная особенность обнаруживается уже при подаче. После переворачивания яблоки, которые лежали на дне, оказываются сверху и образуют мягкий фруктовый слой. По принципу приготовления такой пирог немного напоминает перевернутый тарт, только тесто и весь процесс гораздо проще.
Что понадобится
Для сковороды диаметром 20–22 см беру:
- яблоки — 2–3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 70–80 г;
- кефир — 100 мл;
- мука — 130–150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- сахар для яблок — 1 ст. л.;
- корица — по желанию.
Яблоки предпочитаю кисло-сладкие и достаточно плотные. Слишком мягкие плоды быстро потеряют форму, хотя на вкусе пирога это почти не отразится.
Сначала на сковороду идут только яблоки
Удаляю сердцевину и нарезаю яблоки дольками средней толщины. На сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю ложку сахара и раскладываю фрукты одним слоем.
Готовлю несколько минут на небольшом огне. Нужно не превратить яблоки в пюре, а только слегка размягчить их и дождаться появления легкой карамельной поверхности.
Подобная техника лежит в основе классических перевернутых пирогов. Как объясняет «Гастрономъ», фрукты для таких десертов располагают под тестом, а после приготовления пирог переворачивают, и начинка оказывается сверху.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше я всегда смешивала яблоки с тестом и только потом отправляла пирог готовиться. Здесь мне нравится совсем другой результат: яблоки остаются отдельным слоем и после переворачивания выглядят как готовая начинка сверху. Даже украшать пирог уже практически не нужно».
Тесто выливаю прямо поверх яблок
Пока фрукты прогреваются, смешиваю яйца с сахаром. Добавляю кефир, затем постепенно вмешиваю муку с разрыхлителем. Масса должна получиться густой, но спокойно стекать с ложки.
Убавляю нагрев до минимального и аккуратно выливаю тесто поверх яблок. Лопаткой ничего не перемешиваю — фруктовый слой должен остаться внизу.
Накрываю сковороду крышкой и оставляю пирог готовиться примерно на 20–25 минут. Время зависит от толщины дна и мощности плиты, поэтому периодически проверяю края.
Крышку первые 15 минут не поднимаю
Главная опасность такого пирога — слишком сильный огонь. Снизу яблоки уже находятся рядом с горячей поверхностью, поэтому при интенсивном нагреве сахар начнет гореть раньше, чем приготовится тесто.
Использую минимальный огонь и по возможности сковороду с толстым дном. Первые 15 минут крышку вообще не открываю, чтобы внутри сохранялось тепло.
После этого проверяю середину деревянной шпажкой. Если сверху еще остается влажное тесто, возвращаю крышку и даю пирогу несколько дополнительных минут.
Правильному хранению и использованию яиц в домашних условиях стоит уделять особое внимание. Рекомендации по выбору и безопасному приготовлению яичных продуктов публикует Роспотребнадзор.
А теперь самое интересное — переворачиваю
Когда тесто полностью приготовилось, снимаю сковороду с огня и оставляю пирог буквально на несколько минут. Затем провожу лопаткой вдоль краев и накрываю сковороду большой тарелкой.
Одним движением переворачиваю — и яблочный слой оказывается сверху. Именно поэтому особенно красиво смотрятся дольки, которые изначально были аккуратно разложены по дну.
Перевернутые яблочные пироги существуют во множестве вариантов. Например, «Едим Дома» публикует рецепты, в которых фруктовый слой также сначала оказывается внизу формы, а после приготовления становится верхушкой десерта.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я больше всего переживала именно перед переворачиванием. Оказалось, если дать пирогу немного постоять и пройтись по краям лопаткой, все намного проще. А момент, когда снимаешь сковороду и видишь сверху яблоки, мне до сих пор нравится больше самого приготовления».
Духовка для такого пирога действительно не нужна
Готовый пирог оставляю немного остыть и только потом режу. Сразу после сковороды яблочный слой очень горячий, а тесто еще окончательно стабилизируется.
В результате из обычных продуктов получается мягкий домашний пирог с карамелизированными яблоками сверху, причем отдельную форму и духовку доставать не приходится.
Самое важное — соблюдать порядок: сначала яблоки, потом тесто и только после приготовления переворот. Именно последний шаг превращает простой пирог на сковороде в десерт, который выглядит гораздо сложнее своего рецепта.
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