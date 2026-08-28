В Татарстане напечатают 6 млн бюллетеней с максимальной защитой

На выборах депутатов Госдумы в Татарстане напечатают шесть миллионов бюллетеней на русском и татарском языках. Об этом на брифинге в казанском инфоцентре «Точка выбора» заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. По его словам, документы получили максимальную степень защиты: на них нанесут тангирную сетку и микрошрифт, который в этом году применяют впервые после эксперимента.

С 9 по 14 сентября бюллетени под охраной повезут в территориальные избиркомы районов. Дальше документация будет под круглосуточной охраной силовых ведомств и видеонаблюдением, подчеркнул глава ЦИК.

Сами выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Парламент сформируют по смешанной системе: половина мест (225) распределится по федеральным спискам партий, вторая – по одномандатным округам. В кампании участвуют десять зарегистрированных партий: от «Единой России» и КПРФ до «Новых людей» и «Родины».