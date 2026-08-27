Творог смешиваю с картошкой: лепешки настолько сытные, что начинка уже не нужна

Картофельные лепешки я раньше готовила с начинкой: отдельно делала пюре, потом прятала внутрь сыр или мясо и только после этого отправляла на сковороду. Но оказалось, что можно поступить гораздо проще. Добавляю творог непосредственно к картофелю, вмешиваю яйцо и немного муки — лепешки получаются мягкими внутри и с румяной корочкой снаружи.

Особенно удобно использовать картофель, который остался после ужина. Тогда на весь замес уходит несколько минут, а вчерашний гарнир превращается в совершенно другое блюдо.

Что понадобится

На 400 г готового картофеля беру:

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3–4 ст. л.;

твердый сыр — 50 г по желанию;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

соль и перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Творог лучше выбирать не слишком влажный. Иначе придется увеличивать количество муки, а от этого лепешки становятся плотнее.

Картошку сначала разминаю без жидкости

Если использую свежесваренный картофель, сливаю всю воду и хорошо разминаю клубни. Молоко и сливки, как для обычного пюре, не добавляю: здесь лишняя жидкость только помешает.

Картошке даю немного остыть, после чего соединяю ее с творогом. Добавляю яйцо, зелень, соль и перец. По желанию натираю немного сыра.

Картофель и творог действительно часто соединяют в одном тесте. Например, «Гастрономъ» публикует рецепты картофельных блюд с творожными и сырными компонентами, а на «Едим Дома» можно встретить разные варианты несладких творожных лепешек и картофельных изделий.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я добавила творог к картошке просто потому, что в холодильнике оставалось полпачки. Думала потом положить внутрь еще сыр, но оказалось, что начинка вообще не нужна. Особенно мне нравится добавить побольше зеленого лука — с картошкой и творогом он отлично сочетается».

Муку добавляю последней

Сразу всыпать все четыре ложки не стоит. Сначала добавляю две, перемешиваю и смотрю на консистенцию. Масса должна позволять сформировать лепешку влажными руками, но оставаться достаточно мягкой.

Если картофель сухой, а творог хорошо отжат, иногда дополнительная мука вообще почти не требуется. Чем меньше ее получится использовать, тем выраженнее останется картофельно-творожная середина.

Из готовой массы формирую небольшие толстые лепешки. Слишком крупными их не делаю — маленькие проще переворачивать.

На сковороде первые минуты не двигаю

Разогреваю немного растительного масла и выкладываю лепешки на расстоянии друг от друга. Огонь держу средним или чуть ниже среднего.

После этого несколько минут вообще не касаюсь их лопаткой. Снизу должна сформироваться плотная румяная поверхность, которая не позволит лепешке развалиться при переворачивании.

Когда корочка появилась, переворачиваю и готовлю вторую сторону. Яйцо внутри должно полностью пройти термическую обработку. Рекомендации по безопасному приготовлению блюд с яйцами публикует Роспотребнадзор.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Главная ошибка у меня была привычная — хотелось перевернуть лепешку как можно раньше. Но пока снизу нет хорошей корочки, мягкая картофельно-творожная масса легко ломается. Теперь первые минуты вообще ее не трогаю».

Подаю со сметаной вместо отдельной начинки

Горячие лепешки перекладываю на тарелку и добавляю сметану с зеленью. Хорошо подойдет и простой соус из густого йогурта, чеснока и укропа.

Отдельную начинку действительно можно не делать. Творог уже дает мягкость и легкую кислинку, картофель отвечает за сытность, а зеленый лук делает вкус ярче.

Если же хочется разнообразия, в следующий раз в ту же массу можно добавить грибы или немного тертого сыра. Но сам принцип остается прежним: картофель и творог смешиваются сразу, поэтому ничего заворачивать и защипывать не приходится.

Так остатки вчерашней картошки перестают быть гарниром, который нужно в очередной раз разогревать. Несколько дополнительных продуктов — и на сковороде уже совершенно другой ужин.

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