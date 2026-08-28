Технологии

DLSS 5 дебютировала в первой игре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Технология NVIDIA DLSS 5 впервые появилась в иг...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Технология нейронного рендеринга NVIDIA DLSS 5 впервые применена в игре. Это событие уже вызвало активную дискуссию в игровом сообществе.

Пользователи высказываются о новом подходе к формированию изображения. Анонс DLSS 5 может стать одним из самых спорных в истории компании.

Новый метод построения кадра, основанный на нейросетях, продолжает обсуждаться игроками, которые делятся впечатлениями о технологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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