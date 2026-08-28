Стоимость «Салаватнефтемаша» оценена в 1,9 млрд рублей

ООО «ЭсАрДжи Консалтинг» определило рыночную стоимость полного пакета акций АО «Салаватнефтемаш» в 1 млрд 916 млн рублей, сообщает Царьград. Пакет включает 21 млн 468 тыс. 100 акций. Оценка также проведена для доли в ООО «РемЭнергоМонтаж» — она составила 46 млн рублей.

Обе компании были взысканы в доход государства у Алексея Митюшова, бывшего менеджера «Газпрома». В апреле 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. По мнению прокуратуры, Митюшов через подконтрольные компании незаконно монополизировал стратегически важные предприятия региона.

Предприятия включены в план приватизации на 2026-2028 годы. В перечень вошли 100% акций «Салаватнефтемаш», 100% долей «Салаватский катализаторный завод» и «РемЭнергоМонтаж». Правительство России планирует приватизировать эти три башкирские компании в указанный период.

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002-го имеет двойное гражданство России и Литвы, а с 2020 года — вид на жительство в Испании.