Экономика

Стоимость «Салаватнефтемаша» оценена в 1,9 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Оценка акций «Салаватнефтемаша» в 1,9 млрд рубл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

ООО «ЭсАрДжи Консалтинг» определило рыночную стоимость полного пакета акций АО «Салаватнефтемаш» в 1 млрд 916 млн рублей, сообщает Царьград. Пакет включает 21 млн 468 тыс. 100 акций. Оценка также проведена для доли в ООО «РемЭнергоМонтаж» — она составила 46 млн рублей.

Обе компании были взысканы в доход государства у Алексея Митюшова, бывшего менеджера «Газпрома». В апреле 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. По мнению прокуратуры, Митюшов через подконтрольные компании незаконно монополизировал стратегически важные предприятия региона.

Предприятия включены в план приватизации на 2026-2028 годы. В перечень вошли 100% акций «Салаватнефтемаш», 100% долей «Салаватский катализаторный завод» и «РемЭнергоМонтаж». Правительство России планирует приватизировать эти три башкирские компании в указанный период.

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002-го имеет двойное гражданство России и Литвы, а с 2020 года — вид на жительство в Испании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

день назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

препарат для удаления борщевика

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

дизайнер-верстальщик в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Не у нас

7 часов назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

день назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

23 часа назад

Картошку нарезаю почти до конца и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно
Технологии
40 минут назад

Роснано и Башкирия подписали соглашение о рекультивации Бакр-Узяка

В Башкирии подписали соглашение о запуске пилот...

Технологии

7 минут назад

Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года на PS5

Интересное в Казани

день назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

Новости Татарстана

38 минут назад

Татарстан продолжает восстановление объектов в Рубежном и Лисичанске

Кулинария

39 минут назад

Печень больше не тушу долго: 7 минут в сметане и подлива уходит быстрее гуляша — рецепт быстрого ужина
DLSS 5 дебютировала в первой игре
Технологии
час назад

DLSS 5 дебютировала в первой игре

Кулинария

час назад

Засохший лаваш не выбрасываю - смачиваю одной смесью и снова отправляю на сковороду: рецепт быстрого завтрака

Технологии

час назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Кулинария

2 часа назад

Картошку нарезаю и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться