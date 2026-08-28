Экс-депутату Бильгильдеевой вынесли второй приговор — шесть лет колонии

В Казани экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева, которая баллотировалась в президенты Татарстана, получила второй приговор — теперь ей предстоит шесть лет колонии общего режима. Такое решение вынес Вахитовский райсуд: женщину признали виновной в мошенничестве.

По версии следствия, Бильгильдеева обещала коррупционное содействие в решении разных вопросов, а через посредников получила за это 3,9 млн рублей. С учетом первого приговора за аферы с застройкой коттеджных поселков срок вырос до шести лет.

Сама экс-депутат вину не признает и говорит, что просто оказывала юридические услуги. По делу также проходили три женщины: одна из них — предполагаемая взяткодательница — и одна посредница освобождены от ответственности за деятельное раскаяние. Третью фигурантку приговорили к 2,5 года колонии, но решение еще не вступило в силу.

Защита Бильгильдеевой уже подала апелляцию в Верховный суд Татарстана. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.