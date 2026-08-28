Новости Казани

Экс-депутату Бильгильдеевой вынесли второй приговор — шесть лет колонии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева, которая баллотировалась в президенты Татарстана, получила второй приговор — теперь ей предстоит шесть лет колонии общего режима. Такое решение вынес Вахитовский райсуд: женщину признали виновной в мошенничестве.

По версии следствия, Бильгильдеева обещала коррупционное содействие в решении разных вопросов, а через посредников получила за это 3,9 млн рублей. С учетом первого приговора за аферы с застройкой коттеджных поселков срок вырос до шести лет.

Сама экс-депутат вину не признает и говорит, что просто оказывала юридические услуги. По делу также проходили три женщины: одна из них — предполагаемая взяткодательница — и одна посредница освобождены от ответственности за деятельное раскаяние. Третью фигурантку приговорили к 2,5 года колонии, но решение еще не вступило в силу.

Защита Бильгильдеевой уже подала апелляцию в Верховный суд Татарстана. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

день назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

чего боятся клопы вонючки

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

2 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

стоимость монтажа трековых светильников в Краснодаре

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

22 часа назад

Перец разрезаю вдоль и больше не закрываю «крышечкой»: начинка подрумянивается совсем иначе

Кулинария

день назад

Яблоки сначала отправляю на сковороду и только потом добавляю тесто: пирог получается без духовки
Новости Татарстана
час назад

Дроны-ищейки и искусственный интеллект спасают экологию Татарстана

Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин расск...

Технологии

14 минут назад

Ученые Иннополиса выявили у компактных ИИ-сетей скачок в способности рассуждать

Гид по Казани

22 часа назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

Технологии

47 минут назад

«Лаборатория Касперского»: 27% зумеров считают ИИ другом

Кулинария

58 минут назад

Перец разрезаю и больше не закрываю «крышечкой»: начинка подрумянивается совсем иначе
В Казани хотят запустить лабораторию испытаний ...
Технологии
2 часа назад

В Казани хотят запустить лабораторию испытаний автомобильных компонентов

Кулинария

час назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Новости Татарстана

час назад

«Казаньоргсинтез» признан лучшим на нефтегазохимическом форуме

Технологии

час назад

MAX ввел бонусы отелей за заселение через цифровой ID
В путешествии характер автомобиля виден без при...
Интересное в Казани
4 дня назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу