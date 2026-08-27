Кулинария

Макароны со вчерашнего ужина не грею: один большой «блин» исчезает со сковороды кусочками

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Вчерашние макароны смешиваю с яйцами и сыром и ...

Про Казань

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Вчерашние макароны после холодильника уже редко хочется снова подавать обычным гарниром. Поэтому я их не разогреваю отдельно, а смешиваю с яйцами и сыром, выкладываю на сковороду одним большим кругом и поджариваю с двух сторон.

Получается плотная макаронная лепешка с румяной корочкой и расплавленным сыром внутри. Ее удобно нарезать треугольниками, почти как пиццу, а в холодильнике заодно исчезает контейнер с остатками ужина.

Что понадобится

На 300–350 г готовых макарон беру:

  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • сливочное или растительное масло — немного;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по желанию;
  • зелень — небольшой пучок.

Подойдут рожки, спиральки, перья и даже спагетти. Длинные макароны я только несколько раз разрезаю ножницами, чтобы готовую лепешку было удобнее делить.

Макароны сразу смешиваю с яйцами

В миске соединяю яйца с молоком, добавляю большую часть натертого сыра и немного перца. Затем перекладываю туда холодные макароны и хорошо перемешиваю.

Каждый кусочек должен покрыться яичной смесью. Если макароны уже были солеными, дополнительную соль добавляю совсем немного.

Идея использовать вчерашнюю пасту для нового блюда существует и в итальянской кухне. Например, «Гастрономъ» публикует рецепты макаронных запеканок и блюд с пастой и яйцом, позволяющих превратить готовые макароны в самостоятельное блюдо, а не просто повторно их разогреть.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Остатки макарон раньше могли несколько дней стоять в контейнере, потому что второй раз обычный гарнир уже никто не хотел. С яйцами и сыром история совсем другая. Особенно всем нравится корочка снизу — ради нее я первые минуты вообще не трогаю макароны».

Выкладываю все сразу и прижимаю лопаткой

Сковороду диаметром около 22–24 см слегка смазываю маслом и хорошо прогреваю. Выкладываю всю макаронную массу сразу и распределяю ровным слоем.

Сверху немного прижимаю лопаткой. Теперь важно оставить лепешку в покое примерно на 5–7 минут и уменьшить огонь до среднего или чуть ниже.

Если постоянно перемешивать макароны, никакого цельного «блина» не получится. Яйцу нужно время схватиться, а нижнему слою — приобрести румяную корочку.

Переворачиваю через большую тарелку

Когда края стали плотными, а низ хорошо подрумянился, накрываю сковороду плоской тарелкой и аккуратно переворачиваю на нее макаронную лепешку.

После этого сдвигаю ее обратно на сковороду неподжаренной стороной вниз. Посыпаю оставшимся сыром, накрываю крышкой и готовлю еще несколько минут.

Если лепешка очень большая, можно вообще не переворачивать ее целиком. Достаточно разделить лопаткой на четыре части и перевернуть каждый сектор отдельно.

Яйца в готовом блюде должны пройти достаточную термическую обработку. На необходимость тщательно готовить блюда с яйцами обращает внимание Роспотребнадзор.

Остатки колбасы и овощей тоже идут сюда

Базовый вариант состоит всего из макарон, яиц и сыра, но рецепт удобно использовать для небольших остатков продуктов. Иногда добавляю нарезанную ветчину, готовую курицу, сладкий перец или зеленый лук.

С помидорами лучше не перебарщивать. Большое количество сока мешает получить плотную структуру и хорошую корочку.

Кстати, похожий принцип приготовления пасты с яйцами встречается в итальянской frittata di pasta. О традиции превращать оставшуюся пасту в отдельное блюдо рассказывало издание La Cucina Italiana, где такой способ рассматривается именно как вариант использования готовых макарон.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Сначала пыталась сделать такую лепешку слишком толстой, чтобы использовать сразу все макароны. Теперь беру широкую сковороду и распределяю их тоньше. Корочки получается больше, а переворачивать намного проще».

На столе режу как пиццу

Готовую лепешку оставляю на пару минут, затем перекладываю на доску и режу треугольниками. Снаружи кусочки держат форму, а внутри остаются мягкими и сырными.

Соус лучше подавать отдельно. Подойдет сметанный с зеленью, томатный или обычный густой йогурт с чесноком.

Так вчерашние макароны превращаются не в очередную тарелку разогретого гарнира, а в большой румяный «блин», который можно есть кусочками. А на приготовление не приходится тратить время ни на варку новой пасты, ни на замешивание теста.

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