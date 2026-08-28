Технологии

Перезагрузка смартфона после обновлений: зачем она нужна

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Перезагрузка смартфона после установки обновлений помогает устранить неполадки в работе устройства. Об этом говорится в статье журналистов BGR, на которую ссылается Lenta.ru.

Как объяснили специалисты, во время перезагрузки очищаются временные файлы, сбрасывается память и заново запускается ядро системы. Это также приводит к очищению кэша, что положительно сказывается на производительности и общем впечатлении от использования гаджета.

Авторы BGR добавили, что регулярная перезагрузка может ускорить работу не только смартфонов, но и других устройств, например компьютеров. Делать это ежедневно необязательно: достаточно перезагружать технику раз в неделю.

В середине августа издание Windows Latest сообщило, что Windows в процессе обновления может перезагружаться несколько раз. Это часто связано с установкой сертификатов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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