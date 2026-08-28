Запущен виртуальный оператор «Яндекс Сим» со встроенным ИИ-помощником

В России начал работу виртуальный оператор «Яндекс Сим» с искусственным интеллектом. Он работает на инфраструктуре «Билайна» и на первом этапе доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

Встроенный ИИ-помощник умеет обрабатывать телефонные разговоры: с согласия абонента переводит речь в текст, готовит краткий пересказ и фиксирует договорённости. После звонка система может предложить добавить встречу в календарь, создать напоминание или сохранить контакт.

Несколько разговоров с одним собеседником можно объединить в общую историю для поиска нужной информации. При этом ИИ-помощника можно отключить в любой момент. В дальнейшем сервис планируют запустить и в других городах.