Технологии

Запущен виртуальный оператор «Яндекс Сим» со встроенным ИИ-помощником

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В России начал работу виртуальный оператор «Яндекс Сим» с искусственным интеллектом. Он работает на инфраструктуре «Билайна» и на первом этапе доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

Встроенный ИИ-помощник умеет обрабатывать телефонные разговоры: с согласия абонента переводит речь в текст, готовит краткий пересказ и фиксирует договорённости. После звонка система может предложить добавить встречу в календарь, создать напоминание или сохранить контакт.

Несколько разговоров с одним собеседником можно объединить в общую историю для поиска нужной информации. При этом ИИ-помощника можно отключить в любой момент. В дальнейшем сервис планируют запустить и в других городах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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