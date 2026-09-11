Заявления в аграрные вузы Минсельхоза выросли на 31%

По итогам приемной кампании в вузы Минсельхоза России поступило свыше 740 тысяч заявлений — на 31% больше, чем годом ранее. На программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в 2026 году зачислили 27,6 тысячи человек, а целевое обучение выбрали 6,8 тысячи абитуриентов, что на 26,1% выше прошлогоднего показателя. Чаще всего поступающие выбирают биотехнологии и гидромелиорацию, садоводство, агрохимию и агропочвоведение, а также ветеринарно-санитарную экспертизу.

С 2025 года аграрное образование в России развивают по национальному проекту «Продовольственная безопасность»: в университетах обновляют инфраструктуру, модернизируют образовательные программы, расширяют возможности практики и стажировок. В Башкирском государственном аграрном университете в Уфе в 2026 году при поддержке нацпроекта создали «Центр Агронетики», который объединил лаборатории цифрового фенотипирования, беспилотных систем и робототехники; там будут реализовывать проекты в области ускоренной селекции растений, цифровых решений в животноводстве и применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Ректор Башкирского ГАУ Ильдар Габитов заявил, что задачи нацпроекта требуют сформировать полноценную научно-образовательную среду, а поддержка федерального центра позволяет последовательно обновлять инфраструктуру и укреплять кадровый потенциал отрасли.

В «Центре Агронетики» действует лаборатория «Интеллектуальные системы в АПК», где разрабатывают нейросетевые модели на основе данных машинного зрения для цифрового фенотипирования растений: автоматизированная установка ежедневно фотографирует растение, создаёт 3D-модель и отслеживает динамику роста, самостоятельно перемещая полки, поливая и подсушивая растения. Заведующий лабораторией Алексей Катков рассказал, что в эксплуатацию ввели роботизированный конвейерный фитотрон с системой цифрового сбора изображений для фенотипирования растений, в котором уже вырастили и собрали первый селекционный урожай гороха; данные используются для обучения нейросетей, которые в будущем смогут автоматически определять фенотипические признаки, а команда приступает к созданию двух самоходных платформ для полевого фенотипирования на селекционных делянках; аспирант Алексей Казьмирук занимается автономным модулем, который с помощью лазера удаляет сорные растения для защиты селекционных посевов гороха; его проект занял шестое место на Всероссийском конкурсе научных работ, а недавно он получил грант «Студенческий Стартап» на 1 миллион рублей. В Ставропольском государственном аграрном университете, который с 1930 года готовит селекционеров, генетиков, инженеров, биотехнологов, ветеринаров и зоотехников, в 2025 году капитально отремонтировали и обновили 34 учебных помещения общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров, а в общежитии номер 6 создали условия для комфортного проживания; ректор СтГАУ Владимир Ситников отметил, что участие в нацпроекте позволяет выстраивать новую модель взаимодействия государства, науки и бизнеса.

В подготовку кадров для АПК всё активнее включается бизнес: предприниматели открывают агротехклассы, организуют практику для студентов и инвестируют в обучение будущих сотрудников, а такие затраты компенсирует государство. Платформа «Я в Агро», запущенная «Россельхозбанком» в 2022 году, объединяет более 1 миллиона пользователей и содержит свыше 60 тысяч вакансий от 19 тысяч работодателей; заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Елена Батурова назвала её первой в России цифровой платформой, которая помогает школьникам, студентам, специалистам и агропредприятиям находить друг друга, учиться и выстраивать карьеру в АПК, а также подчеркнула, что задача проекта — популяризировать аграрное образование и разрушить устаревшие стереотипы; для студентов предусмотрена возможность попасть в «Золотой кадровый резерв», а работодатели участвуют в подготовке кадров, формулируют требования к будущим сотрудникам, участвуют в разработке учебных программ и предлагают студентам реальные кейсы. В 2025 году проект «Россельхозбанка» вошёл в число финалистов премии «Наш вклад», учреждённой АНО «Национальные приоритеты».