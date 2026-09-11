Энтузиаст готовит порт GTA 5 на Android: нужен Snapdragon 865 и 8 ГБ ОЗУ

Разработчик mojso взялся за неофициальный порт GTA 5 для Android. Раньше этот же энтузиаст адаптировал игру для Nintendo Switch, а теперь намерен перенести её на мобильные устройства. Дата релиза пока не называется, но минимальные системные требования уже опубликованы.

Запустить проект получится не на всяком смартфоне. Понадобится процессор Qualcomm Snapdragon 865 или более новый чип, не менее 8 ГБ оперативной памяти, около 65 ГБ свободного места, Android 13 или более новая версия и совместимый графический ускоритель. Разработчик отдельно предупреждает: некоторые старые версии Snapdragon технически игру потянут, но стабильную работу на них он не гарантирует.

Одними из первых поддержку получат отдельные смартфоны Samsung на Exynos — в первых версиях заявлена работа устройств с графикой Xclipse, в частности Exynos 1480. Позже mojso обещает добавить поддержку графики Mali, которая используется во многих процессорах MediaTek и Samsung. А вот владельцев Google Pixel ждёт разочарование: процессоры Tensor с графикой PowerVR поддерживаться не будут, включая заявленные в условиях поколения Pixel 10 и Pixel 11. Мобильные платформы MediaTek Helio в списке тоже пока не заявлены.

Точной даты выхода нет: проект находится в разработке, а заявленные требования могут измениться по мере оптимизации. Это не мобильная версия GTA 5 от Rockstar Games, а неофициальный проект энтузиаста. Окончательная совместимость конкретного смартфона зависит не только от процессора, но и от драйверов, графического API, объёма оперативной памяти, системы охлаждения и реализации чипа.