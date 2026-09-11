Технологии

5G не будет работать на iPhone в России, заявила глава МТС

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Генеральный директор МТС Инесса Галактионова заявила, что связь 5G не будет работать на iPhone в России. По её словам, пользователям стоит отказаться от «яблочной техники» и перейти на Android — об этом сообщает KP.RU. Запуск 5G в стране она назвала историческим событием, открывающим новую страницу в технологическом развитии.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что iPhone в России не будут поддерживать скорость 5G. Причина, по его словам, в том, что Apple ограничила деятельность на территории РФ. Для базовых задач — переписки в мессенджерах, отправки фото и видео — достаточно 4G, подчеркнул аналитик.

До этого стало известно, что сеть 5G заработала сразу в нескольких российских городах, а доступ к ней получили миллионы абонентов. Первые скоростные сети на новых частотах 4,9 ГГц запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Услуги предоставляют операторы «большой четверки». Новость дополняется.

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