Новости Казани

После отравления газом в Казани госпитализировали двух жильцов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Два жильца дома №11 на улице Парковой в Казани угодили в 7-ю городскую больницу с признаками отравления газом. Об этом сообщили в Госжилинспекции РТ. По предварительным данным, причиной стала обратная тяга. После инцидента подачу газа в подъезде, где находятся 20 квартир, немедленно перекрыли.

Сейчас специалисты проверяют состояние дымоходов и вентиляции. Пока они не убедятся, что все в порядке, газоснабжение не вернут. При этом плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводили весной, в апреле.

Другая история произошла на улице Полевой, 24. Там газ отключили во всем здании, когда выяснилось, что вентиляционные каналы негерметичны. Последнее техобслуживание прошло в июне. Вернуть ресурс управляющая компания сможет только после официального акта об исправности вентиляции.

На улице Якуба, 2, без газа остался целый подъезд из-за самовольной установки газовой колонки. Жильцы перепутали шланги, и в газопровод попала вода. Сейчас систему прочищают, а расходы на устранение последствий лягут на виновных.

Жилинспекция уже начала проверку по всем трем случаям. Нарушителям также грозит административное дело.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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