После отравления газом в Казани госпитализировали двух жильцов

Два жильца дома №11 на улице Парковой в Казани угодили в 7-ю городскую больницу с признаками отравления газом. Об этом сообщили в Госжилинспекции РТ. По предварительным данным, причиной стала обратная тяга. После инцидента подачу газа в подъезде, где находятся 20 квартир, немедленно перекрыли.

Сейчас специалисты проверяют состояние дымоходов и вентиляции. Пока они не убедятся, что все в порядке, газоснабжение не вернут. При этом плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводили весной, в апреле.

Другая история произошла на улице Полевой, 24. Там газ отключили во всем здании, когда выяснилось, что вентиляционные каналы негерметичны. Последнее техобслуживание прошло в июне. Вернуть ресурс управляющая компания сможет только после официального акта об исправности вентиляции.

На улице Якуба, 2, без газа остался целый подъезд из-за самовольной установки газовой колонки. Жильцы перепутали шланги, и в газопровод попала вода. Сейчас систему прочищают, а расходы на устранение последствий лягут на виновных.

Жилинспекция уже начала проверку по всем трем случаям. Нарушителям также грозит административное дело.