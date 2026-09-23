После отравления газом в Казани госпитализировали двух жильцов
Два жильца дома №11 на улице Парковой в Казани угодили в 7-ю городскую больницу с признаками отравления газом. Об этом сообщили в Госжилинспекции РТ. По предварительным данным, причиной стала обратная тяга. После инцидента подачу газа в подъезде, где находятся 20 квартир, немедленно перекрыли.
Сейчас специалисты проверяют состояние дымоходов и вентиляции. Пока они не убедятся, что все в порядке, газоснабжение не вернут. При этом плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводили весной, в апреле.
Другая история произошла на улице Полевой, 24. Там газ отключили во всем здании, когда выяснилось, что вентиляционные каналы негерметичны. Последнее техобслуживание прошло в июне. Вернуть ресурс управляющая компания сможет только после официального акта об исправности вентиляции.
На улице Якуба, 2, без газа остался целый подъезд из-за самовольной установки газовой колонки. Жильцы перепутали шланги, и в газопровод попала вода. Сейчас систему прочищают, а расходы на устранение последствий лягут на виновных.
Жилинспекция уже начала проверку по всем трем случаям. Нарушителям также грозит административное дело.
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