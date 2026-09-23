Titan Quest II покинет ранний доступ 19 января 2027 года

Titan Quest II выйдет из раннего доступа 19 января 2027 года — точную дату полной версии ролевого экшена назвала студия Grimlore Games. Тогда же появится версия 1.0: её выпустят в Steam и Epic Games Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Об этом сообщил сайт RuTab.net.

Для консолей предусмотрено и коробочное издание. Разработчики последние полтора года дорабатывали проект, действие которого разворачивается в Древней Греции, и сочли текущее состояние готовым к полноценному запуску.

После релиза цена составит 4400 рублей для ПК и 5200 рублей для консолей. В ближайшие недели и месяцы, по намёкам команды, может начаться предзаказ.

Ожидается, что в этот же период студия раскроет детали сюжетной линии, связанной с планом Мойр; поклонники предполагают появление мифического существа и скрытого сокровища. Поддержка проекта не прекратится: после выхода версии 1.0 игра продолжит получать новые земли, функции и истории, основанные на легендах.