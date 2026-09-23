Власти Татарстана и Haier обсудили расширение сотрудничества

Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором Haier Group Чжоу Юньцзе. Глава Татарстана предложил партнерам не ограничиваться текущими проектами и осваивать новые направления. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Haier сегодня входит в число крупнейших производителей бытовой техники на планете. По итогам 2025 года мировая выручка группы достигла примерно 59,8 миллиарда долларов. Ряд исследований ставит компанию на первое место по продажам такой техники в мире.

Чжоу Юньцзе в ответ поблагодарил Минниханова за поездку в Шаньдун. Он подтвердил настрой на дальнейшее расширение сотрудничества.

Ранее главе республики показали разработки института систем управления и инженерии в Китае. Вместе с ним устройства оценили ректоры татарстанских вузов.