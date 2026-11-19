Доля продовольственных товаров из Татарстана в крупных федеральных торговых сетях существенно выросла за последние годы. Об этом заявил вице-премьер республики, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров в ходе Правительственного часа в Госсовете РТ.

По словам министра, работа с ритейлерами ведется практически ежедневно совместно с Минторгом. Благодаря этому увеличивается реализация местной продукции не только в татарстанских, но и в федеральных сетях.

Зяббаров также отметил, что в прошлом году возникли сложности с рынками сбыта зерна, что повлияло на цены. Для решения проблемы искали новые рынки внутри страны и создавали новых потребителей в самом Татарстане. Похожие вопросы были и по молоку, но их удалось стабилизировать.

Сейчас ситуация выровнялась: цены почти вернулись к уровню годичной давности, а излишков продукции в сетях осталось минимальное количество, заключил министр.