Ученые из Австралии предложили новое объяснение одной из крупнейших загадок геологии — Великой несогласованности. Так называют участки земной коры, в которых отсутствуют следы огромных периодов истории планеты, иногда превышающих миллиард лет. Исследователи пришли к выводу, что формирование таких разрывов могло быть связано с медленным движением вещества в земной мантии. Об этом сообщает издание «Самара онлайн 24».

Исследование провели аспирант Университета Вуллонгонга Сантош Дхунгана и его научный руководитель Николас Фламен. Результаты работы опубликованы 4 ноября 2026 года в международном научном журнале «Нейчер».

Обычно осадочные горные породы располагаются последовательными слоями. Изучая их, геологи получают информацию о климате, природных условиях и других событиях далекого прошлого.

Однако в некоторых районах планеты эта последовательность нарушена. Например, сравнительно молодые отложения кембрийского периода лежат непосредственно на породах, сформировавшихся более миллиарда лет назад.

Особенно хорошо такое явление известно по Большому каньону в Северной Америке. Аналогичные геологические границы встречаются также в Европе, Австралии, Африке и Азии.

До сих пор ученые предлагали разные объяснения исчезновению огромных толщ древних пород. Среди возможных причин назывались масштабные оледенения, изменения уровня моря и тектонические процессы.

Австралийские исследователи решили проверить, какую роль в образовании Великой несогласованности могло сыграть движение земной мантии.

Для этого они создали компьютерные модели, воспроизводящие перемещение горячего вещества под земной корой на протяжении сотен миллионов лет.

Расчеты показали, что мантийные потоки способны вызывать продолжительное поднятие крупных участков континентов.

Когда территория оказывается выше уровня моря, ее поверхность постепенно разрушается под воздействием природных процессов. Вода, ледники и другие факторы эрозии могут удалять значительные объемы горных пород.

Согласно предложенной модели, подобные процессы происходили в неопротерозойскую эру, приблизительно от миллиарда до 540 миллионов лет назад.

Особенно заметное поднятие исследователи выявили для древних континентальных областей Лаврентии, Балтики и Северного Китая.

На протяжении длительного времени эти территории подвергались разрушению поверхностных слоев. Значительную роль в удалении пород, по расчетам ученых, могли сыграть обширные оледенения.

Позднее ситуация изменилась. В фанерозойскую эру, начавшуюся около 540 миллионов лет назад, исследованные участки континентов постепенно опускались.

В результате море могло затапливать ранее разрушенные поверхности. На них накапливались новые осадочные породы, сохраняя резкую границу между древними и более молодыми геологическими образованиями.

Таким образом, исследователи предложили последовательный механизм формирования Великой несогласованности: сначала поднятие суши, затем длительное разрушение пород и последующее опускание территории с накоплением новых отложений.

Результаты моделирования оказались согласованы с расположением некоторых наиболее известных участков геологического разрыва.

Особенно заметное соответствие обнаружено для Северной Америки, Северной Европы и Северного Китая.

При этом авторы не утверждают, что движение мантии было единственной причиной исчезновения древних пород. На формирование Великой несогласованности могли одновременно влиять климатические изменения, оледенения и другие геологические процессы.

Новая работа показывает, что происходящее на больших глубинах способно существенно менять поверхность планеты и определять, какие свидетельства ее прошлого сохранятся на протяжении миллиардов лет.

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