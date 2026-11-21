В Казани трамваи на Серова встали из-за поломки вагона
Утром в Казани встали трамваи на участке между остановками «Соловецких Юнг» и «Серова». Очевидцы сообщали о заторе в соцсетях, тогда причина случившегося была неизвестна.
Как пояснили в «Метроэлектротрансе», движение нарушилось из-за технической неисправности трамвая. Вагон увезли в парк для устранения проблемы.
Движение на участке восстановили в 10:20, сообщили в ведомстве.
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