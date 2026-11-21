Утром в Казани встали трамваи на участке между остановками «Соловецких Юнг» и «Серова». Очевидцы сообщали о заторе в соцсетях, тогда причина случившегося была неизвестна.

Как пояснили в «Метроэлектротрансе», движение нарушилось из-за технической неисправности трамвая. Вагон увезли в парк для устранения проблемы.

Движение на участке восстановили в 10:20, сообщили в ведомстве.